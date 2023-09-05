671 سكنا ترقويا حرا في وهران.. وهذه أسعارها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مساء الإثنين، عن فتح موقعها الإلكتروني أمام الراغبين في اقتناء سكنات الترقوي الحر (LPL) في ولاية وهران.

وتتعلق العملية التي تنطلق ظهر الثلاثاء، عند الثانية 14:00 زوالا، بـ 671 مسكنا في صيغة الترقوي الحر، تقع بحي فلاوسن في وهران.

ويشمل هذا الموقع شققا من 3 إلى 6 غرف، وشققا من نوع:

F3 duplex،

F4 duplex،

F5 duplex.

ويبدأ سعر الشقة ذات الثلاث غرف من 1 مليار و43 مليون سنتيم، ويصل إلى غاية 1 مليار و318 مليون سنتيم. علما أن مساحة هذه الشقق تتراوح بين 95 و123 متر مربع.

أما شقق الأربع غرف التي تتراوح مساحتها بين 120 و141 مترا مربعا، فإن أسعارها تبدأ من 1 مليار و327 مليون سنتيم، وتصل إلى 1 مليار و525 مليون سنتيم.

في حين تتراوح أسعار الشقق ذات الخمس غرف (بين 157 و182 متر مربع)، ما بين 1 مليار و735 مليون سنتيم، و2 مليار و7 ملايين سنتيم.

أما شقق الغرف الست التي تبلغ مساحتها ما بين 176 و184 مترا مربعا، فإن أسعارها تتراوح بين 1 مليار و941 مليون سنتيم، و2 مليار 32 مليون سنتيم.

ماهي صيغة السكن الترقوي الحرّ؟

والسكن الترقوي الحرّ (LPL) صيغة سكنية مشابهة لصيغة السكن الترقوي العمومي LPP. لكن مع فرق جوهري بين الصيغتين.

ويتمثل الفرق الأساسي بين LPL وLPP ببساطة في كون صيغة “الترقوي الحرّ” حُرّة. أي من دون شروط مسبقة. عكس ماهو الحال بالنسبة لصيغة “الترقوي العمومي”، التي يتطلب الاكتتاب فيها عدّة شروط.

فمن بين الشروط التي يجب توفّرها في الراغبين بالحصول على سكنات LPP، أن تتراوح مداخيل كلا الزوجين بين 12 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم شهريا.

بمعنى أنّ المواطنين الذين تقلّ مداخيلهم (بالنسبة لكلا الزوجين معا)، عن 12 مليون سنتيم شهريا، أو تزيد عن 60 مليون سنتيم شهريا، لا يحقّ لهم الحصول على هذا النوع من السكنات.

وقد تمّ إطلاق صيغة LPP في سنة 2014. بهدف تلبية حاجات المواطنين غير المؤهلين للحصول على السكن بصيغ أخرى، بسبب ارتفاع مداخيلهم عن المستوى المحدّد.

بالمقابل، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في اقتناء سكنات ترقوية بأسعار مناسبة. من الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المذكورة سابقا، أن يسجّلوا طلباتهم لاقتناء سكنات “الترقوي الحرّ” LPL.