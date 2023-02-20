-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

68 ألف منصب عمل دائم لمستفيدين من منحة البطالة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 775
  • 0
68 ألف منصب عمل دائم لمستفيدين من منحة البطالة (فيديو)
أرشيف
68 ألف منصب عمل لمستفيدين من منحة البطالة

حصل 68 ألف مستفيدا سابقا من منحة البطالة على مناصب عمل دائمة عام 2022، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر.

وقال جابر في حديث خصّ به قناة “الشروق نيوز” يوم الإثنين، إن 289 ألف مستفيدا، وُجّهوا إلى مراكز التكوين المهني في 2022. من بين ما يزيد عن مليوني مستفيد من المنحة.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل يوم الأحد، عن إرسال دعوات لإجراء التكوين المهني لعدد من طالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة.

ودعت الوكالة في بيان، جميع المستفيدين الذين تلقوا رسائل توجيه عبر منصة “منحة” الرقمية، إلى التسجيل في المراكز المحدّدة خلال 3 أيام.

مقالات ذات صلة
تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء

تحضيرات رمضان ومشاريع الطاقة والسكك الحديدية أمام مجلس الوزراء

الجزائر: ضغوطات مدريد غير مُجدية ونتائجها ستكون عكسية

الجزائر: ضغوطات مدريد غير مُجدية ونتائجها ستكون عكسية

نحو تصنيع منتوجات “ديكاتلون” للألبسة الرياضية في الجزائر

نحو تصنيع منتوجات “ديكاتلون” للألبسة الرياضية في الجزائر

امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.. فتح موقعين للمترشحين الأحرار

امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.. فتح موقعين للمترشحين الأحرار

أخبار الجزائر ليوم السبت 18 فيفري 2023

أخبار الجزائر ليوم السبت 18 فيفري 2023

أطباء الجزائر بروسيا يقترحون تسهيلات لمعادلة الشهادات

أطباء الجزائر بروسيا يقترحون تسهيلات لمعادلة الشهادات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد