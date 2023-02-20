68 ألف منصب عمل دائم لمستفيدين من منحة البطالة (فيديو)

حصل 68 ألف مستفيدا سابقا من منحة البطالة على مناصب عمل دائمة عام 2022، حسب ما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر.

وقال جابر في حديث خصّ به قناة “الشروق نيوز” يوم الإثنين، إن 289 ألف مستفيدا، وُجّهوا إلى مراكز التكوين المهني في 2022. من بين ما يزيد عن مليوني مستفيد من المنحة.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل يوم الأحد، عن إرسال دعوات لإجراء التكوين المهني لعدد من طالبي الشغل المستفيدين من منحة البطالة.

ودعت الوكالة في بيان، جميع المستفيدين الذين تلقوا رسائل توجيه عبر منصة “منحة” الرقمية، إلى التسجيل في المراكز المحدّدة خلال 3 أيام.