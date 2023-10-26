7نبوءات قديمة وحديثة تحدثت عن زوال إسرائيل

مع اشتداد العدوان الوحشي على غزة وسقوط آلاف الشهداء، كثُر الحديث عن النبوءات الحديثة والقديمة لزوال إسرائيل كنوع من السلوى، ورفع المعنويات.

ومن حسن الحظ، أن معظم النبوءات أشارت إلى أن زوال دولة الكيان الصهيوني بات قريبا جدا، بما في ذلك نبوءة للشهيد أحمد ياسين.

وحتى النبوءات الإسرائيلية نفسها، أكدّت أن عمر الدولة اليهودية لن يزيد عن 80 عاما، ما جعل الصهاينة يتخوفون من نبوءة تُعرف بـ “لعنة العقد الثامن”.

نبوءة الشهيد أحمد ياسين

قال الشهيد أحمد ياسين، مؤسس حركة المقاومة الفلسطينية(حماس) في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة سنة 1998، إن إسرائيل ستزول سنة 2027.

وأوضح ياسين أن: “إسرائيل قامت على الظلم والاغتصاب، وكل كيان يقوم على الظلم والاغتصاب مصيره الدمار”.

تابع “القوة في العالم كله لا تدوم لأحد، الإنسان يولد طفلا ثم مراهقاثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهكذا الدول تولد وتكبر ثم تتوجه للاندثار”.

وأكدّ الشيخ أحمد ياسين على تاريخ 2027 لزوال إسرائيل، بقوله” إننا نؤمن بالقرآن الكريم، والقرآن حدثنا أن الأجيال تتغير كل أربعين عاما”.

أضاف “في الأربعين الأولى كانت عندنا نكبة، وفي الأربعين الثانية أصبحت عندنا انتفاضة ومواجهة وتحدٍّ وقتال وقنابل، وفي الأربعين الثالثة تكون النهاية إن شاء الله”.

تابع ياسين: “هذا استشفاف قرآني، فحين فرض الله على بني إسرائيل التيه أربعين عاما، لماذا؟ ليغير الجيل المريض ويأتي بجيل مقاتل”.

وأوضح:” وجيل النكبة بدّله الله بجيل الانتفاضة، والجيل القادم هو جيل التحرير إن شاء الله”.

نبوءة المفكر بسّام جرّار

قال المفكر الفلسطيني بسّام جرّار، المختص في الإعجاز العددي، إن الأبحاث التي لديه “تحسم” مسألة أن عام 2022 هو عام “زوال الدولة أي السلطة وليس زوال اليهود”.

اعتمد جرار في نبوءته الرقمية بشأن زوال إسرائيل على سورة الإسراء من الآية الرابعة إلى السابعة، وقال إن سورة الإسراء تُسمى سورة بني إسرائيل.

وأوضح أن عدد كلمات النبوءة في السورة 1443 وأنه بجمع عمر بني إسرائيل كما في التوراة (76 عاما) مضافا إليه عام قيام دولة إسرائيل (1367 هجريا).بما يعني أن زوال إسرائيل سيكون في عام 1443 هجريا، كما يؤكد بحساباته المعتمدة على عدد الحروف وأرقام الآيات أن زوال إسرائيل سيكون في 2022.

نبوءة التوراة

كشف المؤرخ الفلسطيني عدنان أبو تبانة، أن عمر الدولة العبرية في نبوءات التوراة 76 عاما فقط، وفقا لما ورد في النصوص القديمة لحاخامات اليهود الأرثوذكس.

وأكدت النبوءات أن آخر زعيم لها هو عطاء الله والذي يعني بالعبرية نتنياهو.

لعنة العقد الثامن

يعتقد الإسرائيليون أن عمر دولتهم لن يدوم أكثر من 80 عاما، ويعني هذا أن إسرائيل التي تأسست في 14 ماي 1948 في طريقها إلى الزوال قبل عام 2028.

جاء هذا الاعتقاد بسبب ما أثبته التاريخ من أن الدولتين اليهوديتين السابقتين (مملكة داود وسليمان، ومملكة الحشمونائيم)، لم تصمد أي منهما أكثر من 80 عاما.

لذا يسود اعتقاد بين اليهود أن دولتهم الثالثة القائمة حاليا على الأراضي الفلسطينية المحتلة قد اقترب زوالها، وفقا لموقع annasher.

نبوءة الزوال

في رد فعلها الهستيري على خسائر اليومين الأولين من حرب أكتوبر 1973 عبّرت رئيسة الوزراء غولدا مائير عن خوفها بالقول “هذا خراب الهيكل الثالث”.

واستحضرت غولدا نبوءة قديمة عن زوال الممالك اليهودية، وفق موقع الجزيرة.

نبوءة سياسية روسية

في عام 2002، أعدّ مركز الدراسات الاستراتيجية الروسي في موسكو، تقريرا أكدّ فيه أن المشروع الاستيطاني في فلسطين، سيواجه الانهيار خلال 20 عاما.أضاف التقرير، أن إسرائيل ستزول عن الخارطة السياسية للشرق الأوسط خلال هذه المدة، لرفض العرب لها ولاعتمادها على القوة العسكرية.

نبوءة كسينجر

جاء في تقارير صحفية أمريكية، أن كيسنجر، ومعه 16 إدارة استخبارات أمريكية، اتفقت في الرأي، على أنه في المستقبل القريب، ستزول إسرائيل من الوجود.

وصرّح كيسنجر بحقيقة يعتقد أنه يراها أمامه، وهي أنه بحلول عام 2022 ستكون إسرائيل قد زالت، وكان ذلك سنة 2012.

وتتفق أجهزة المخابرات الأمريكية مع رأي كيسنجر، ولكنها تختلف معه في تحديده لتاريخ زوال إسرائيل بحلول عام 2022بالتحديد، بحسب موقع alquds.