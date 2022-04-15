7 آلاف منصب إداري لترقية مستخدمي التربية

استقبال الملفات بدءا من 20 ماي والامتحان في 10 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن برمجة مسابقة داخلية للترقية إلى الرتب الإدارية بعنوان سنة 2022، على أساس الاختبارات الكتابية في 10 جويلية المقبل، إذ تم تخصيص أكثر من 7 آلاف منصب مالي جديد على المستوى الوطني ستوزع بناء على الاحتياج الحقيقي، وذلك لأجل تغطية الشغور الإداري المطروح خاصة في منصب “مدير مؤسسة تربوية”، وكذا لوضع حد للعمل “بالتكليف”، ومن ثمة ضمان دخول مدرسي هادئ دون احتجاجات.

أفادت مصادر “الشروق” أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة تحضر لتنظيم أكبر مسابقة داخلية لترقية موظفيها إلى مختلف الرتب الإدارية بعنوان سنة 2022، على أساس الاختبارات الكتابية في 10 جويلية القادم، وذلك عقب الانتهاء كليا من برمجة الامتحانات المدرسية الرسمية وإعلان النتائج، على أن يتم فتح باب الترشح للراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط، في الفترة ما بين 20 ماي و9 جوان القادم، وذلك لأجل تحقيق تغطية شاملة للشغور الإداري الذي من المتوقع أن يطرح بقوة في الدخول المدرسي 2022/2023، خاصة في رتبة “مدير مؤسسة تربوية” وكذلك لوضع حد للعمل بالتكليف.

وأضافت ذات المصادر بأنه قد تم تخصيص كمرحلة أولية 7150 منصب مالي جديد للترقية، والعدد مرشح للارتفاع، وعليه فقد تقرر توزيع المناصب المالية للرتب المفتوحة للامتحانات المهنية في رتبة “رئيس مؤسسة” كما يلي، إذ سيتم فتح 95 منصبا ماليا للالتحاق برتبة “مدير ثانوية”، فيما تم تخصيص 153 منصب مالي لرتبة “مدير متوسطة”، بينما سيتنافس المترشحون على 600 منصب للالتحاق برتبة “مدير مدرسة ابتدائية”، في مقابل فتح 942 منصب مالي لرتبة “مساعد مدير مدرسة ابتدائية”.

وبخصوص باقي الرتب الإدارية، أعلنت الوزارة الوصية بأنه سيتم تخصيص 124 منصب للالتحاق برتبة “مقتصد”، فيما سيتم فتح 527 منصب لرتبة “نائب مقتصد”، في حين سيتنافس المترشحون على 644 منصب للالتحاق برتبة “مشرف رئيسي للتربية”، على أن يتم تحديد المناصب المالية الخاصة برتبة “مشرف تربية” لاحقا.

بالمقابل سيتم فتح 423 منصب للترقية إلى رتبة “ملحق رئيسي بالمخبر”، وتخصيص المناصب الخاصة برتبتي “نائب مقتصد مسير” و”ملحق رئيسي للتربية” في وقت لاحق، على أن يتم فتح 19 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة “معاون تقني للمخبر”، و278 منصب لرتبة “ناظر ثانوية” و452 منصب لرتبة “مستشار رئيسي للتربية” و2893 منصب لرتبة “مستشار التربية”.

وبشأن الترقية إلى رتبتي مستشار التوجيه المدرسي والمهني ومساعد رئيسي للتربية، فإنه سيتم تحويل تلقائي لمناصب رتب انتمائهم على حسب عدد الناجحين.