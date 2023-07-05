7 أسباب الأكثر شيوعا لحدوث الام الظهر

يعاني كثيرون من آلام الظهر لأسباب عدة منها العمل الشاق طوال اليوم والإجهاد أو الإصابات المفاجئة..

ومن بين النصائح العملية للتعامل مع هذه المسببات كيفية الجلوس ومعالجة التوتر النفسي والتخلص من الشد العضلي..