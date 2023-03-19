7 أسباب تجعلك تتوقف عن تناول الوجبات السريعة

كشفت دراسة حديثة وجود صلة بين استهلاك الوجبات السريعة وزيادة معدلات الاكتئاب، والاصابة بأمراض خطيرة.

تتبعت دراسة أجرتها جامعة لاس بالماس دي جران كناريا الإسبانية، النظام الغذائي وأساليب حياة 12 ألف متطوع على مدى 6 سنوات.

وجد البروفيسور سانشيز فيليجاس أن المشاركين الذين لديهم استهلاك مرتفع للدهون المهدرجة يمثلون زيادة بنسبة 48 في المائة في خطر الإصابة بالاكتئاب.

وأثبتت الدراسة أيضا أن الذين يتناولون الأطعمة السريعة والمخبوزات التجارية لديهم فرصة أكبر بنسبة 51٪ للإصابة بالاكتئاب.

كما أوضحت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذينتجنبوا الأطعمة الجاهزة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 33 في المئة، وفق موقع thebottomline.

التقليل من إنتاج هرمون السعادة

ولمعرفة السبب، علينا أن ندرك أن الدهون المتحولة في الأطعمة الجاهزة، تزيد من الشعور بالعدوانية والعصبية، كما أنها تقلل من إنتاج السيروتونينالذي يُسمى بـ”هرمون السعادة في الدماغ”.

كما تحتوي الأكلات السريعةعلى نسبة عالية من السكر والملح والعديد من المواد الحافظة والمكونات المصنعة، ما يجعلها مضرة بالصحة.

ومن بين الأمراض الأخرى التي يسببها الأكل السريع:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

تتفكك الوجبات السريعة بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم بسبب الكربوهيدرات المكررة والسكر المضاف.

وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأنسولين بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

ضغط الدم

استهلاك مستويات عالية من الملح يمكن أن يؤثر فورا على الأداء السليم للأوعية الدموية للشخص.

زيادة الالتهاب

يمكن أن تؤدي وجبة واحدة من الوجبات السريعة إلى زيادة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

التهاب مجرى الهواء

كشفت دراسة أجريت عام 2015 أن وجبة سريعة واحدة غنية بالدهون المشبعة تزيد من التهاب مجرى الهواء لدى الأفراد المصابين بالربو.

التأثير على تناول المغذيات

يواجه الأشخاص الذين يتناولون الأكلات الجاهزة صعوبات في الوصول إلى مدخولهم المثالي من الألياف، والذي يبلغ 28 غرام يوميا، بحسب موقع medicalnewstoday.

هشاشة العظام والسرطان

تحتوي الوجبات الجاهزة على الكثير من الملححتى تحافظ على مذاقها.

ومن المعلوم أن استعمال الملح بكثرة لا يسبب ضغط الدم وأمراض القلب وحسب، بل يسبب أيضا هشاشة العظام وحصى الكلى وسرطان المعدة، وفق موقع lifehack.