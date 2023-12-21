7 أشياء مذهلة يفعلها الأجنة في بطون أمهاتهم

يبدأ الأطفال قبل أن يولدوا في استيعاب الأشياء التي تحدث حولهم، ما يجعلهم يفعلون أشياء مذهلة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، كالتعرف على اللغة ومص الإبهام.

وتُظهر تسجيلات الموجات فوق الصوتية، أن الطفل يمكن أن يتفاعل مع الصوت عن طريق الركل والحركة وحتى الرقص في الرحم، كما قد يتحرك لأعلى ولأسفل عند سماع ضحكة أمه، وفقا لموقعpsychologytoday.

لذلك ينصح الأطباء المرأة بالاعتناء بكل ما تفعله أثناء فترة الحمل لأن كل هذه العوامل تؤثر على نمو الطفل في الرحم، وتؤثر عليه بعد ولادته.

ومن بين الأشياء التي يستطيع أن يفعلها الأجنة في بطون أمهاتهم:

التعرف على الضوضاء

يتمتع الطفل بحاسة سمع قوية حتى قبل ولادته ويمكنه سماع جميع الأصوات التي تنتجها عملية التمثيل الغذائي في جسم أمه، مثل دقات قلبها، وتدفق الدم حول جسمها، وضجيج الماء في معدتها، وصوتها نفسه، والحازوقة أيضا.

الضجيج السائد

يستطيع الجنين أيضا أن يسمع الضوضاء السائدة حول الأم، سواء كان ذلك بسبب التلفاز، أو حديث أفراد عائلتك، أو أصوات الحيوانات أو صافرة طنجرة الضغط.

تطوير حاسة السمع

بمجرد وصول الطفل إلى 20 أسبوعا من فترة الحمل، يبدأ في تطوير حاسة السمع، وبعد 27 أسبوعا أو نحو ذلك، يبدأ في التفاعل مع تلك الأصوات.

ليس هذا فحسب، بل يتذكر أيضا الأصوات التي سمعها كثيرا، لذا فهو بالتأكيد يتعرف على صوت أمه.

التعرف على اللغات

يتمكن الأطفال من التعرف على لغتهم الأم عندما يكونون في الرحم، وينتبهون لجميع أصوات وضوضاء العالم الخارجي.

هرمونات الإجهاد

يأخذ الطفل ضغوط أمه على شكل بعض الهرمونات ويمتصها في الرحم، وهو ما يؤدي إلى التهابات داخل الرحم، وبالتالي قد يمتص الرحم هذا الضغط وقد يصبح الطفل عرضة لمثل هذه الظروف بعد ولادته.

التمييز بين الأذواق المختلفة

تنمو براعم التذوق لدى الطفل خلال 13 أسبوعا من الحمل، لذا، فهو قادرعلى تذوق 5 نكهات حتى قبل الولادة.

خلال هذه الفترة الجنين،يجيد الجنين التمييز بين الحلو والمر والأومامي والمالح والحامض، حيث تصله هذه الأذواق من خلال السائل الأمنيوسي.

الابتسام والبكاء

مباشرة من الرحم، يشارك الطفل في السعي للتطور، حيث إنهيعرف كيفية التعبير عن الابتسام والبكاء منذ الولادة.

ويستمر الطفل في اكتشاف ردود الفعل هذه، وعندما يحين وقت القدوم إلى العالم الخارجي، يكون قد تعلم بالفعل فتح عينيه والابتسام والبكاء.

تعابير الوجه

لاحظ العديد من أطباء التوليد أن الأجنة يمارسون الكثير من الحركات وتعابير الوجه مباشرة من الرحم، يغمضون أعينهم ويتصرفون كما لو أنهم يتنفسون.

مص الإبهام

لوحظ على الجنين أيضا في بطن أمه أنه يمص إبهامهفي بعض الأحيان لذلك، ترى أن طفلك الصغير حقق بالفعل إنجازا هاما في تعلم أشياء كثيرة قبل ولادته، بحسب موقع parentinghealthybabies.