7 أشياء يجب تجنبها في عيادة الطبيب

زيارة الطبيب قد تكون مرهقة للجميع، لذلك سلوكك داخل العيادة يؤثر عليك وعلى غيرك، كما أن طريقة شرح وضعك الصحي، يمكن أن يساعد في التشخيص الجيد.

أكدت دراسة أن ارتفاع الضوضاء داخل غرف الانتظار يزيد بشكل واضح من المشاعر السلبية مثل التوتر والانزعاج.

كما تتفق دراسات أخرى على نقطة مهمة جدا، أن السلوكيات داخل العيادة (مثل رفع الصوت، الإزعاج، والفوضى) ليست مجرد مسألة أخلاقية فقط، بل لها تأثير مباشر على الحالة النفسية للمريض وجودة تجربته العلاجية، وفقا لموقع pubmed

تجنب هذه الأخطاء…

التأخر عن الموعد

التأخر يربك جدول الطبيب ويؤخر باقي المرضى. إذا اضطررت للتأخير، اتصل مسبقا، ولا تتوقع أن تدخل مباشرة عند وصولك.

استخدام عطور قوية

الروائح القوية قد تسبب إزعاجا أو غثيانا للمرضى، خاصة من يعانون من صداع أو مشاكل تنفسية. الأفضل تجنبها تماما.

التحدث بصوت مرتفع في الهاتف

المكالمات الطويلة أو العالية تزعج الآخرين، وقد تنتهك خصوصيتهم خصوصا في مكالمات الفيديو. التزم بالهدوء أو أجّل المكالمة.

تناول الطعام في قاعة الانتظار

الأطعمة ذات الروائح قد تزعج المرضى. إذا كنت مضطرا، اختر شيئا خفيفا وبلا رائحة قوية.

الحضور دون تحضير

عدم التحضير يضيع وقتك ووقت الطبيب. من الأفضل كتابة الأعراض، الأدوية التي تتناولها، والأسئلة التي تريد طرحها.

تجاهل احتمال العدوى

حتى لو لم تكن متأكدا، تصرّف بحذر: حافظ على المسافة، ارتدِ كمامة عند الحاجة، واهتم بالنظافة لتجنب نقل المرض للآخرين.

التحديق في الآخرين

العيادة مكان حساس، والمرضى يحتاجون للخصوصية. تجنب التحديق أو مراقبة الآخرين، حسب موقع bestlifeonline

أشياء لا تُقال خلال زيارتك للطبيب

“أنا متأكد من إصابتي بـ “

التشخيص الذاتي قد يقودك لطريق خاطئ، الطبيب يعتمد على الفحص والتحاليل وليس التخمين.

“قرأت في الإنترنت أن الحل هو”

المعلومات العامة لا تناسب كل الحالات. ما يصلح لغيرك قد لا يناسبك طبيا.

“لا أريد إجراء أي فحوصات”

رفض الفحوصات قد يؤخر اكتشاف المشكلة، التشخيص الدقيق يحتاج أدلة وليس افتراضات.

الألم بسيط (وأنت تعاني فعلا)

التقليل من الأعراض يضلل الطبيب. الدقة في الوصف تساعد على علاج صحيح.

إخفاء تناول أدوية بدون وصفة

إخفاء الأدوية قد يسبب تداخلات خطيرة يجب إبلاغ الطبيب بكل ما دخل جسمك.

“لا ألتزم بالعلاج دائما”

عدم الالتزام قد يفسد خطة العلاج. الأفضل شرح السبب ليجد الطبيب حلا مناسبًا.

“أعطني دواءً سريعا فقط”

ليس كل علاج فوري أو بسيط مفيد، بعض الحالات تحتاج وقتا وخطة متكاملة.

“وقتي ضيق، اختصر”

الاستعجال قد يؤدي إلى تشخيص ناقص. الفحص الجيد يحتاج وقتا وتركيزا.

“هذا المرض بسيط، صحيح؟”

الافتراض قد يقلل من خطورة الحالة، دع التقييم للطبيب بناءً على المعطيات.

“لا أريد ذكر كل التفاصيل”

إخفاء المعلومات يعيق التشخيص الصحيح. الطبيب ملتزم بالسرية، فكن صريحًا، وفقا لموقع altibbi

ارشادات مهمة يجب اتباعها أثناء العلاج

بعض الأشخاص لا يدركون أهمية اتباع تعليمات الطبيب بدقة، لكن الالتزام بها هو أساس التعافي. وإذا شعرت بالحاجة لتوضيح أي معلومة، لا تتردد في السؤال.

الالتزام بالعلاج

احرص على تناول الأدوية بانتظام دون إهمال أو تغيير في المواعيد.

اعرف ما هو الدواء الذي تتناوله ولماذا، واسأل الطبيب عن فائدته.

تأكد من الطريقة الصحيحة لتناول الدواء (قبل الأكل، بعده، الجرعة…).

الشفافية مع الطبيب

قدم للطبيب قائمة بكل الأدوية التي تستخدمها حاليا.

لا تستمر في استخدام دواء قديم إذا وصف لك الطبيب دواءً جديدا.

لا تتردد في طرح أي سؤال يتعلق بصحتك أو علاجك.

الأمور المادية

إذا كانت تكلفة العلاج مرتفعة، أخبر الطبيب، قد يتمكن من اقتراح بدائل أرخص أو مساعدتك بطرق أخرى.

أثناء التواجد في المستشفى

لا تتعجل في المغادرة قبل التعافي أو استكمال التعليمات، المغادرة المبكرة قد تحرمك من معلومات مهمة لشفائك.

متابعة حالتك الصحية

اطلب نسخة من تاريخك الطبي عند مغادرة المستشفى، هذا يساعد أي طبيب آخر على فهم حالتك بشكل أفضل، بحسب موقع dailymedicalinfo