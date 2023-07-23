تتسبب بعض الأطعمة لدى تناولها قبل النوم مباشرة في عدم الحصول على قسط كاف من الراحة، لاحتوائها على مواد مثيرة ومزعجة.

ويعتبر الكافيين في الشكولاتة، والسكريات في الحلويات، والدهون الموجودة في المثلجات، سببا كافيا لأن تجعلك تعاني من الأرق أو الكوابيس.

فإذا كنت تبحث عن ليلة هادئة، فإليك 7 أطعمة يجب تجنبها قبل النوم مباشرة.

الحلويات

يرتبط تناول الكثير من السكر ارتباطا وثيقا بالالتهابات المزمنة، والتي ترتبط بعدد من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسمنة والسرطان والسكري.

ويرتبط الالتهاب بانقطاع التنفس أثناء النوم وهي حالة تعيق فيها الممرات الهوائية الملتهبة تنفسك أثناء النوم.

– تؤثر على جودة النوم

يعتقد الكثير من الناس أن تناول السكر قبل النوم يبقيك مستيقظا ويؤدي إلى فرط النشاط، إلا أن هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن هذا صحيح بالفعل.

ومع ذلك، فإن السكريات المكررة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما قد يسبب الشعور باندفاع الطاقة ويجعل من الصعب النوم.

– زيادة الوزن

نعلم أيضا أنه عندما تكون مستيقظا، قد يكون جسمك قادرا على استخدام هذا السكر للحصول على الطاقة.

ولكن في الليل عندما تمارس نشاطا بدنيا ضئيلا أو لا تمارس أي نشاط، فإن تناول الكثير من السكر يؤدي إلى تخزينه في الخلايا الدهنية وبالتالي زيادة الوزن، بحسب ما نشره موقع livestrong.

المثلجات

يحتوي الآيس كريم على الكثير من الدهون، لذلك لن تمنح جسمك فرصة لحرق أي منها قبل النوم، أو النوم بطريقة جيدة لأن الأطعمة الغنية بالسكر تسبب الكوابيس.

المعكرونة

المعكرونة عبارة عن كربوهيدرات، وإذا كنت تنام بعد الأكل مباشرة، فسيتحول ذلك كله إلى دهون.

علاوة على ذلك، ترقع المعكرونة نسبة السكر في الدم، ما يعني أنه من المرجح أن تتلاعب بمستويات السكر في الدم وتأخير النوم وإيقاظك في الليل.

البيتزا

تحتوي صلصة الطماطم الموجودة في البيتزا على مستويات عالية من الحموضة، وهي مجرد محفز آخر لارتداد الحمض.

وبشكل عام، تؤدي الطبقة الدهنية، خاصة اللحوم عالية الدسم والجبن- وظيفة جيدة بما يكفي لإثارة الحموضة المعوية.

الثوم

إلى جانب رائحته غير المستحبة، يحتوي الثوم على خصائص يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة، مما يجعلك منزعجا أثناء النوم.

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرا خفيا للكافيين، كما أنها مليئة بالمنشطات مثل الثيوبرومين، المعروف بتسببه في تسارع القلب قليلا.

اللحوم الحمراء

تكمن المشكلة في أن اللحوم الحمراء مليئة بالبروتينات والدهون التي تجعل جسمك يعمل بقوة طوال الليل، لذلك تجنب تناولها قبل النوم مباشرة، وفقا لموقع foxnews.