7 أعضاء يقاطعون أشغال المكتب الفدرالي

عرف اجتماع المكتب الفدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم الأحد، غياب سبعة أعضاء، حيث جرت الأشغال بحضور خمسة أعضاء فقط.

وجاءت مقاطعة الأعضاء السبعة لإجتماع المكتب الفيدرالي بسب الوصول المتأخر للإستدعاءات الخاصة بالاجتماع.

ولا يعد تأخر وصول الإستدعاءات السبب الوحيد وراء مقاطعة الأعضاء لأشغال المكتب الفدرالي، حيث هناك حالة من الاستياء اتجاه رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، بسبب قراراته.

ومن بين القرارات التي أثارت إستياء الأعضاء الغائبين، إلغاء عمارة لزيارته إلى الشرق الجزائري، بالإضافة إلى عدم موافقتهم على قائمة الحكام المعنيين بالشارة الدولية، التي أعدها بيشاري.

وغاب عن إجتماع المكتب الفدرالي كل من مدان وبهلول وشاوشوة وبن حمزة وأومعمر وأوكيل وطويل.