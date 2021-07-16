7 أقمشة ممنوعة في الغسالة و7 أخطاء تدمر ملابسك

الغسيل من الألف إلى الياء

قد يبدو من السهل جدا وضع الغسيل في الغسالة، ومع ذلك فقد تسبقنا التكنولوجيا فنجد أنفسنا أمام كوارث، خاصة إن كان الأمر يتعلق بملابس الزوج أو الأخ أو أي رجل متنمق يحب ألا يتحول قميصه الأزرق إلى بقع حمراء! الشروق العربي، تسلط الضوء على أخطاء غسيل نرتكبها جميعًا، تدمر ملابسنا تمامًا مع بعض الحلول السحرية لتفاديها.

خلط الألوان

إذا كنت تعتقدين أن خلط الألوان خطأ لا تقع فيه سوى المبتدئات، فكري مليا! ففي بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر هو هفوة واحدة، حتى يتحول لون الغسيل الأبيض إلى اللون الوردي، بسبب قميص أحمر انزلق عن طريق الخطإ.

الحل: خذي دائمًا الوقت الكافي لفرز ملابسك جيدًا، قبل وضعها في الغسالة. أو إذا كنت تخشين عليها، أضيفي مناديل مضادة تمنع تصبغ الغسيل.

حفلة ملابس في غسالة

لا تغسل كل الملابس معا لربح الوقت، بل تفصل الملابس حسب هشاشة قماشها.. فمثلا، الملابس الداخلية، يجب أن توضع في شبكة صغيرة مخصصة لهذا الغرض، قبل كل غسلة. إذا كنت تفضلين عدم المخاطرة، فيمكنك بالطبع غسلها يدويا. هذه النصيحة صالحة أيضًا لملابسك الغالية، المصنوعة من الحرير أو الصوف.

إفراغ الجيوب من العيوب

ما عليك إلا أن تنسي منديلًا في جيبك، وستكون ملابسك مغطاة بالكامل بحبوب بيضاء صغيرة. قبل كل غسلة، تأكدي من عدم ترك أي شيء في جيوب ملابسك. احذري أيضًا من الأحجار الصغيرة والعملات المعدنية والكماشة والأربطة المطاطية المنسية، فأنت تخاطرين بإتلاف مرشح مضخة تصريف الغسالة على المدى الطويل.

ملصقات لا تقرأ

إذا كانت ملابسك تحتوي على ملصقات، فهذا ليس من أجل الزينة! فهي بمثابة معلومات قيمة عن شروط غسل الثوب المعني. مثل درجة الحرارة، أو إنه يفضل له الغسل الجاف أو في الغسالة، بالإضافة إلى كيفية تجفيفه وكيّه… الحل: إذا أمكن، تجنبي تمزيقها، حتى لو أنها تسبب الحكة وطولها ثلاثة أمتار ومن ثم اقرئيها.

تحميل الغسالة ما لا تطيق

جميع الغسالات لديها سعة قصوى. لذلك، يجب أن تكوني حريصًة دائمًا على عدم التحميل الزائد للحلة أو الطنبور! إذا وضعت الكثير من الملابس فيها، فمن المحتمل ألا تخرج نظيفة ورائحتها لن تكون منعشة، بالإضافة إلى خطر إتلاف الغسالة على المدى القريب.

أزرار وأسرار

اعترفي بأنك لا تفكرين دائما في غلق سحاب الملابس والأزرار قبل وضعها في الغسالة، ومع ذلك، عند تركها مفتوحة، يمكن للسحابات أن تلتصق بالملابس الأخرى. وبالتالي، تتلفها. نفس الشيء يحدث مع الأزرار. كوني حريصة أكثر مرة أخرى.

بقع لا تزول

للأسف، الغسالة لا تزيل كل البقع! مثل صلصة الطماطم، القهوة… بعض البقع شديدة الصلابة والثابتة. الحل، انقعي الملابس الملطخة في ماء ساخن وصابون، أو استخدمي مزيل البقع قبل وضعها في حلة الغسالة. لا حاجة إلى فرك الثوب، فأنت تخاطرين بإتلاف القماش، أو تزيد مساحة البقعة أكثر.

القائمة السوداء

في النهاية، نهديك قائمة المواد والملابس التي لا يجب وضعها في الغسالة:

الجلد بأنواعه، خاصة جلد الضبي، والجلد المقلوب: هذه المواد قد تتحول إلى كرتون.

في بعض الأحيان، الصوف: يمكن أن يتقلص الثوب أو ينكمش.

الملابس المبطنة: نظرًا إلى كون البطانة والملابس مصنوعة من مواد مختلفة، فإنها لا تتحمل نفس دورات الغسيل، ربطات العنق ممنوعة أيضا مهما كان قماشها.

لا يمكن حتى غسل بعض المواد بالماء مثل الفراء فقد تفقد وبرها.

ولا يمكنك في أي حال من الأحوال غسل الأقمشة المصنوعة من مادة الأسيتات، أو ما يعرف بالحرير الاصطناعي، فسيتصلب في الحين.