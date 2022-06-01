7 أندية أوروبية تُطارد حماش

ترغب سبعة أندية أوروبية في انتداب الوافد الجديد إلى بيت “الخضر” يانيس حماش، في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

ويرتبط المدافع الأيسر حماش (22 سنة) مع نادي بوافيستا من القسم الأوّل البرتغالي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2020 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

وتتمثّل هذه الأندية في: مونبلييه وبراست وكليرمون من الدرجة الأولى الفرنسية، وساسولو رفقة بولونيا وسالرنيتانا من القسم الأوّل الإيطالي، وستاندار دو لياج من الدرجة الأولى البلجيكية. كما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو”، الأربعاء.

وتنتظر يانيس حماش مع المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان، أمام أوغندا وتنزانيا في الـ 4 والـ 8 من جوان الحالي، ضمن إطار أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.