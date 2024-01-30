7 إجراءات جديدة لإنجاح عمرة رمضان 2024

أهمها مسار المعتمر وضبط جدول الرحلات والتحديث الرقمية

أقر الديوان الوطني للحج والعمرة سبعة إجراءات جديدة للتكفل بالمُعتمرين خلال شهر رمضان المقبل، والمواسم التي تشهد إقبالا كبيرا للجزائريين على البقاع المقدسة، تتضمن ضبط جدول الرحلات الجوية بالتنسيق مع شركات الطيران، وفتح مداومات تنشط على مدار 24 ساعة بـ3 مطارات رئيسية، وتمكين المعتمر من التعرف إلكترونيا على الوكالات المعنية بتنظيم موسم العمرة.

وتضمن المخطط الذي سطره الديوان الوطني للحج والعمرة واطلعت عليه “الشروق” العودة إلى نشاط العمرة بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل تفشي وباء كورونا، حيث عرف موسم العمرة، حسب ما أكده الديوان، إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة أنه أول موسم تستجيب فيه شركات الطيران للطلب المعتبر للمعتمرين، ما جعل الموسم – حسبهم – يسير بوتيرة عالية طيلة السنة بعدما كان الطلب مرتفعا فقط خلال فترات الذروة.

ونظرا للضغط المُنتظر تسجيله على رحلات العمرة خلال شهر رمضان والمواسم المقبلة، سارع الديوان الوطني لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لمنع حدوث اختلالات في الرحلات من خلال العمل على ضبط جدول الرحلات الجوية بالتنسيق مع شركات الطيران المعنية بنقل المعتمرين، وإعداد برنامج خاص للمداومة على مدار الساعة عبر 3 مطارات رئيسية، إضافة إلى تنظيم خرجات ميدانية لبقية مطارات إقلاع المعتمرين.

كما تقرّر الوقوف على وضعية المعتمرين على مستوى المطارات الرئيسية من خلال فتح مكتب للديوان الوطني للحج والعمرة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين لمتابعة نشاط الوكالات واستقبال ومتابعة انشغالات المعتمرين والتكفل بها.

ومن بين الإجراءات المتخذة لمواكبة التطور الذي يعرفه البلد المضيف أي المملكة العربية السعودية في مجال الأنظمة الرقمية الخاصة بالحجوزات، تم اتخاذ جملة من الإجراءات حسب المخطط الذي سطره الديوان الوطني للحج والعمرة وذلك من خلال تحديث الأنظمة الرقمية الخاصة بالتأشيرة والحجز والتنظيم ودفع قيمة الخدمات، إضافة إلى التحديثات الخاصة بأنظمة أداء المناسك والتطبيقات الجديدة التي تنظم حركة المعتمرين الجزائريين في البقاع المقدسة.

ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات، حسب المخطط الجديد الخاص بعمرة رمضان والمواسم المقبلة، في تخفيف عناء تنقل المعتمرين بين الوكالات السياحية المعنية بنقلهم، حيث تضمن البوابة الجزائرية للعمرة، تسجيل أسماء الوكالات والوكلاء السعوديين وأرقامهم، كما تمكن المواطن من الاطلاع على قائمة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم العمرة لهذا الموسم في الموقع الرسمي للديوان وكذا على صفحته الرسمية على الفايسبوك.

كما نص المخطط على تطوير تطبيق خاص لمتابعة المعتمرين الجزائريين في المطارات الجزائرية والسعودية، وذلك للتأكد من حصولهم على الخدمات الضرورية وحسن التكفل بهم، مع إنتاج العديد من البرامج التوعوية والتحسيسية لفائدة المعتمرين والتي تهدف حسب البرنامج الجديد إلى تعريف المعتمر بالقوانين والإجراءات الواجب الالتزام بها خلال رحلة العمرة.

للإشارة، فإن وكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم عمرة رمضان شرعت منذ فترة في استقبال طلبات الحجز من قبل المواطنين الراغبين في أداء المناسك، حيث أكد ممثلو بعض الوكالات في إفادة لـ”الشروق” أن الطلب يتضاعف في هذه الفترة رغم ارتفاع تكلفة العمرة والتي ترجع أسبابها – حسبهم – إلى الرسوم الجديدة التي أقرتها المملكة العربية السعودية وارتفاع أسعار تذكرة الطيران لدى الخطوط الجوية الجزائرية والشركات الأجنبية.