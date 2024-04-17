7 إجراءات في انتظار الأساتذة لنجاح التحويلات

أوامر بتمكينهم من الاطلاع على "سلم التنقيط"

أبرزت رزنامة الإجراءات العملياتية المتعلقة بحركة التنقل السنوية للأساتذة بعنوان السنة الدراسية المقبلة، المصادق عليها من قبل وزارة التربية الوطنية، بأن سبع خطوات تنتظر التجسيد الفعلي من قبل المربين، لكي يضمنوا نجاح حركة تحويلاتهم، ويحصلوا بذلك على “مقرر النقل” إلى المؤسسة التربوية المرغوب فيها. إذ تم منحهم صلاحيات واسعة للاطلاع على “سلم التنقيط” وعلى النتائج النهائية للحركة، عبر الفضاء الخاص بهم، بغية إضفاء أكثر شفافية على العملية.

أوضحت وزارة التربية الوطنية بأن الأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية السنوية، قد أنجزوا بصفة فعلية ثلاثة أعمال على أرض الواقع، ويتعلق الأمر بالتصريح بالرغبة بالمشاركة في الحركة التنقلية عبر الفضاء الخاص بهم، إلى جانب تصحيح المعلومات التي تدخل في الحركة “الصفة الإدارية، صفة التعيين، تاريخ التعيين في المؤسسة”، علاوة على اطلاعهم والتأكد من المعلومات المعالجة وتصريحهم بالرغبة.

وفي نفس السياق، لفتت الوزارة إلى أن سبعة أعمال وإجراءات عملياتية، تنتظر التجسيد الفعلي من قبل الأساتذة، لكي يستكملوا بذلك حركة التحويلات الخاصة بهم، ويحصلوا في نهاية المطاف على “مقرر النقل” إلى المؤسسة التربوية “المرغوب التحويل إليها” لمدة ثلاث سنوات، إذ تم منحهم الآجال إلى غاية هذا الخميس 18 أفريل الجاري، لكي يطلعوا على ورود أسمائهم ضمن قائمة المعنيين بالمشاركة في الحركة عبر الفضاء الخاص بهم.

وفي هذا الصدد، نبهت الوزارة الأساتذة إلى أن عملية حجزهم لمعلوماتهم الشخصية والشهادات المحصل عليها، ورفع الوثائق الثبوتية الخاصة بها على الفضاء الخاص بهم، قد انطلقت بصفة رسمية الثلاثاء الفارط الموافق لـ16 أفريل الجاري، وستختتم في الـ25 أفريل.

كما أبلغت الوزارة الأساتذة بأنهم مطالبون وجوبا بالاطلاع على قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور عبر الفضاء الخاص بهم، إلى جانب الحرص التام على اختيار المؤسسات التعليمية المرغوب فيها، وتأكيدها عبر الفضاء الخاص بهم، وذلك ابتداء من تاريخ 2 ماي المقبل وإلى غاية 11 منه.

وبغية تحقيق رضا أكبر عدد ممكن من الأساتذة المشاركين في الحركة وإضفاء أكثر شفافية على العملية، أكدت الوزارة أنها قد رخصت لهم الاطلاع على سلم تنقيطهم أي “مقياس الحركة” الخاص بالحركة عبر الفضاء الخاص، وذلك في الفترة بين الـ9 و13 ماي الداخل، على أن يطلعوا شخصيا على النتائج النهائية للحركة انطلاقا من الـ27 ماي وإلى غاية 2 جوان القادم، أي قبل خروجهم في العطلة الصيفية.

أما بخصوص الأساتذة الذين لم يتحصلوا على أحد المناصب المرغوب فيها، أوضحت وزارة التربية الوطنية بأنهم مطالبون باختيار ما تبقى من المناصب الشاغرة، بعد إجراء الحركة التنقلية، وذلك في الفترة بين 20 وإلى 24 جوان المقبل.

وأفادت الوصاية بأنه عند الإعلان النهائي عن نتائج الحركة، فإن الأساتذة مدعوون لاستلام نسخ من مقررات التعيين أو التثبيت أو النقل، حسب الحالة، وذلك بدءا من تاريخ الـ16 جوان وإلى غاية الـ3 جويلية المقبل، على أن يلتحقوا بالمؤسسات التربوية التي تم تعيينهم أو تثبيتهم بها أو نقلهم إليها، وإمضاء “‘محضر التنصيب”، في بداية الدخول المدرسي المقبل والذي لم يحدد تاريخه لحد الساعة.