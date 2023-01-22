أفاد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنه تم التوقيع على 7 اتفاقيات تعاون جديدة بين مؤسسات جزائرية وموريتانية، على هامش معرض نواكشوط.

وأوضح الوزير رزيق، في تصريح إعلامي، أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية الذي افتتحت فعالياته الخميس الماضي والمنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني المنظم السبت على هامش هذه التظاهرة, تم “إبرام سبع اتفاقيات بملايين الدولارات” بين شركات جزائرية وموريتانية.

وتشمل هذه الاتفاقيات شعبا متعددة على غرار “الاسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية”,

وأشار الوزير إلى أن التبادلات في السابق كانت “تقتصر على المواد الغذائية”, لكن بفضل هذا المعرض, الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية (عمومية وخاصة) “تم إبراز قوة الاقتصاد الوطني وحجمه للموريتانيين”.

وأكد رزيق أن نوعية المشاركة وتنوع الشعب (ما بين 20 و25 نشاط) خلال التظاهرة, لفت الوزير إلى أن “ما تم ابرامه اليوم من اتفاقيات يمثل بداية, لأن هناك نقاشات متواصلة بين الجانبين في كل القطاعات”.

وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الموريتاني, أن تنظيم مثل هذه المواعيد الاقتصادية يعتبر “فرصة أخرى من أجل تقريب وجهات النظر, وإعطاء دفع حقيقي للشراكة والتعاون الثنائي, ومكسبا معتبرا يترجم الارادة الفعلية في تنشيط التجارة البينية, وتعزيز جسور التواصل من خلال التبادل الذي تخلقه هذه النشاطات الاقتصادية”.

ونوه رزيق بـ”الدور المحوري” الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الموريتاني الذي يعتبر “القاطرة التي يجب أن تدفع بالتعاون الاقتصادي البيني وتسمح بتوضيح الرؤية واضفاء الطابع العملي لتفعيل علاقات التبادل التجاري وتنويع اليات التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وكان الوزير قد أشرف السبت رفقة وزير التجارة والصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني, لمرابط ولد بناهي, بنواكشوط على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني, المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية, الذي تستمر فعالياته إلى غاية الثلاثاء القادم.

166 مؤسسة جزائرية في معرض موريتانيا ومنتدى رجال أعمال بين البلدين

ومنذ 19 جانفي 2023، تشارك 166 مؤسسة تجارية جزائرية عمومية وخاصة في معرض المنتجات الجزائرية الذي تحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى غاية 24 جانفي الجاري.

وقال وزير التجارة كمال رزيق في تصريح صحفي على هامش افتتاح معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط، إن حصيلة المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا بلغت 180 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2022.

وأوضح رزيق أن التبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت من 24،89 مليون دولار أمريكي عام 2019 إلى 180،79 مليون دولار أمريكي كحصيلة أولية مسجلة في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

كما كشف وزير التجارة كمال رزيق عن عقد منتدى رجال الأعمال الجزائري الموريتاني هذا السبت بنواكشوط على هامش معرض المنتجات الجزائرية.

وقال رزيق، إن جهود البلدين تتجه نحو دعم التبادل التجاري وتنويعه بينهما وتنظيم معارض ولقاءات أخرى بين المؤسسات العمومية والخاصة في البلدين لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وفقا للمقومات الموجودة.

وأضاف رزيق قائلا: “نسعى إلى إقامة شراكة حقيقية بين المؤسسات الجزائرية والموريتانية في قطاعات مختلفة ونتمنى أن تكون هذه البداية”

وتابع رزيق قائلا إن المنتدى الخاص برجال أعمال جزائريين وموريتانيين سيكون فرصة لتقوية الشراكة وبحث تطويرها لتجسيد شراكات في مختلف المجالات

من جهته وصف وزير التجارة والصناعة الموريتاني لمرابط ولد بناهي في كلمته بحفل افتتاح المعرض، العلاقات الموريتانية الجزائرية بـ”المتميزة”، مضيفا أنها مبنية على الإخاء وحسن الجوار والمصير المشترك.

ودعا ولد بناهي رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة من الامتيازات الخاصة التي تمنحها مدونة الاستثمار الوطنية.

عبر باخرة “قوراية”.. رحلة تصدير بحرية نحو موريتانيا والسنغال

وبتاريخ 18 جانفي 2023، أعلنت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، عن برمجة رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وكلّ من موريتانيا والسنغال بتاريخ 28 جانفي الجاري.

وحسب بيان لألجكس، فإن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الإنتاج أو التصدير، مدعوون للمشاركة في هذه الرحلة التجارية، التي تنشّطها الباخرة الجزائرية “قوراية”.

ويمكن للمنتجين والمصدّرين الراغبين بالتصدير إلى الدولتين المذكورتين، التقرب من الشركة الوطنية للنقل البحري، من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتسجيل وشحن بضائعهم.