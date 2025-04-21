7 اتفاقيات لمدرسة الهندسة المعمارية والعمران مع مؤسسات اقتصادية

على هامش المعرض السنوي لمواد البناء والتكنولوجيات

وقّعت المدرسة المتعدّدة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران بالحراش على 7 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات اقتصادية تنشط في مجال البناء وصناعة مواده، وذلك على هامش المعرض السنوي لمواد البناء والتكنولوجيات.

وخلال تجوله بأجنحة الصالون، أين تبادل أطراف الحديث مع الطلبة العارضين لمشاريعهم الابتكارية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين، على أهمية تمتين الشراكة القائمة بين المؤسسات الجامعية ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بجعل الجامعة “محركا مركزيا” للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية من خلال تثمين نتائج البحث العلمي وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق.

كما نوّه الوزير بمبادرة تنظيم المعرض السنوي لمواد البناء والتكنولوجيات من قبل المدرسة باعتباره فضاء “لتعزيز التقارب بين الطلبة والشركاء الاقتصاديين” خاصة الذين ينشطون في مجال البناء وصناعة مواده، وذلك إسهاما منهم في دعم الحركة الاقتصادية في البلاد.

من جهتها، أكدت مديرة المدرسة المتعدّدة التقنيات للهندسة المعمارية والعمران، كهينة آمال جيار، على حرص المدرسة على تنظيم هذا اللقاء السنوي الذي يجمع الطلبة والشركاء الاقتصاديين، بهدف “تعزيز التعاون والشراكة بينهما لاسيما عبر تنظيم تربصات ميدانية”.