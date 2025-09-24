7 تعليمات صارمة من آيت مسعودان لتحسين ظروف العلاج

ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الإدارة المركزية، خُصص لمناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية والمرتبطة بتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

وفي مستهل اللقاء، استمع الوزير إلى عرضين مفصلين قدّم العرض الأول المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، حيث تطرق إلى وضعية مصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية، وما يواجهها من تحديات على الصعيد البشري والتقني والتنظيمي.

أما العرض الثاني الذي قدمه المدير العام للوقاية وترقية الصحة، فكان حول الوضعية الوبائية الراهنة، والإجراءات الوقائية والبرامج الوطنية الجاري تنفيذها.

وبعد الاستماع إلى هذين العرضين، أسدى الوزير جملة من التعليمات الدقيقة، شدّد من خلالها على ضرورة:

1- إحداث تغييرات عميقة وملموسة على مستوى مصالح الاستعجالات، باعتبارها واجهة القطاع وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية، بما يمكّن المواطن من ملاحظة تحسن حقيقي في الخدمات المقدمة.

2- تجهيز المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوسائل الطبية الأساسية والضرورية، بما يسمح لها بالتكفل الفعّال بالحالات المرضية الممكن علاجها على مستواها، وذلك عبر تدعيمها بأجهزة تخطيط القلب الكهربائي، وأجهزة الأشعة، ومخابر التحاليل الطبية، قصد تخفيف الضغط عن المستشفيات المرجعية الكبرى.

3- إعداد تقرير شامل ودقيق حول خدمة الإعانة الطبية المستعجلة (SAMU)، مع وضع خطة لتدعيم هذه الخدمة وتطويرها، وضمان التنسيق الدائم والفعّال مع مصالح الحماية المدنية.

4- تعزيز آليات التنسيق بين قطاع الصحة وباقي القطاعات ذات الصلة، في إطار العمل القطاعي المشترك، لضمان مقاربة تكاملية أكثر نجاعة.

5- تحسين التكفل بحالات الجلطات الدماغية (AVC)، عبر إدراج أحدث التقنيات العلاجية.

6- استحداث مصالح مرجعية للتخصصات الطبية الدقيقة على مستوى مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع العرض الصحي.

7- تفعيل التعاون مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي واللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، قصد بلورة رؤية استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصحي.

وفيما يتعلق بملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، شدد آيت مسعودان على الأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الملف، مُوجها تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال جميع الإجراءات المرتبطة به، بغرض تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمستخدمي الصحة.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إطارات الإدارة المركزية إلى تضافر الجهود وتكثيف العمل الجماعي المنسق، من أجل تجسيد التوجيهات المسطرة ضمن مخطط تطوير المنظومة الصحية، خدمة للمريض وترقية للخدمة العمومية الصحية، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري.