7 تعليمات من بلعريبي لتسريع وتيرة إنجاز السكنات بهذه الولايات

قدم وزير السكن طارق بلعربي، سهرة الثلاثاء، جملة من التعليمات من أجل دفع وإعادة بعث المشاريع السكنية بـ 7 ولايات.

وجاءت تعليمات بلعريبي خلال إشرافه سهرة الثلاثاء على ترأس لقاءات تقييمية لقطاع السكن والعمران والمدينة.

اللقاء وحسب بيان للوزارة من شأنه تقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل وقد شملت كل من ولايات سكيكدة، بجاية، تيبازة، تبسة، قالمة، قسنطينة، البليدة.

بلعريبي ولإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع حدد الآفاق الواجب بلوغها بإسداءه التعليمات التالية:

1• بالنسبة للبرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% ضرورة الإنتهاء منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل.

2• إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي.

3• الشروع في إنجاز البرامج الغير متوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.

4• التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.

5• العمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان.

6• سحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.

7. العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين للقطاع وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

وفي الأخير ألح الوزير على آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية، كما أمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.