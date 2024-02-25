7 جرحى في حادث مرور تسلسلي بين 6 مركبات بسطيف

أصيب 7 أشخاص بجروح مختلفة في حادث مرور تسلسلي بين 6 مركبات على مستوى الطريق السيار مشتة الكرايش ببلدية ودائرة سطيف.

وأفاد بيان للحماية المدنية، الأحد، أن مصالحها تدخلت على الساعة 7 و04 دقائق من أجل حادث تصادم تسلسلي لـ 6 مركبات (أربع سيارات وحافلتين حجم كبير لنقل المسافرين)على مستوى الطريق السيار مشتة الكرايش اتجاه الجزائر، بلدية ودائرة سطيف.

خلف الحادث إصابة 7 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و57 سنة،تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.