7 حجابات لدخول اجتماعي موفق

اليوم الاول من الدخول الاجتماعي بعد عطلة الصيف تاريخ مهم جدا، فهندامك في ذاك اليوم هو معيار استعدادك لخوض عام جديد من التحديات والمغامرات والنجاحات والكبوات ولكن ستمرين بها وأنت ستايل وأنيقة. الشروق العربي تعرض عليك 7 إطلالات تعكس الثقة والايجابية وأيضا الاناقة غير المبالغ فيها.

بدلة أول اجتماع

ستايل رسمي مع بدلة بيج ببلايزر اوفرسايز، التنسيق مع حقيبة غوتشي بلوغوها الذهبي مع خمار بنفس الطبعات يمكن تغيير ربطته المملة هذه. أما الحذاء فكعب عالي بني أو حتى بوردو أنت ومودك.

دخول العباية

العباية يمكن أن تكون إطلالة عمل مميزة خاصة إن تم اختيارها بعناية، مثل هذه العباية الشيك بطبعات إثنية وألوان ترابية. الخمار بني والحقيبة خضراء بأكسسوار برتقالي والصندل برتقالي ايضا مع لمسة بني.

البني يستعد للعمل

الشياكة في البني مع قميص من الساتان الفضفاض وخمار من نفس اللون والحقيبة ايضا ولاظهار جمال اللون سروال فضفاض بيج أو أوفوايت..الساعة اكسسوار سيزيدك ثقة.

الأزرق لايعرف العطلة

البدلة الاوفرسايز لا تزال رائجة خاصة بهذا اللون الأزرق الانيق، التنسيق مع خمار رمادي وصندل بالازرق أما الحقيبة فخضراء زيتونية هو اختيار غريب لكن موفق.

الزهور تعمل أيضا

لوك مشرق في أول يوم عمل مزيج الموف والبيج والذهبي ناجح القميص بطبعات الزهور والسروال موف بقصة التنورة مريح للغاية. الحذاء صندل ذهبي بكعب متوسط والحقيبة الذهبية يمكنها أن تكون أكثر رسمية.

دخول بمزاج عال

إطلالة منعشة خاصة في يوم مشمس وحار جدا مزيج القميص الوردي والتنورة البليسيه بتدرجات لابرتقالي الى الوردي. الحقيبة كلاسيكية والحذاء اختاريه بلون برتقالي بكعب قصير.

أول يوم من الشياكة

العودة للعمل بمادة اللان اختيار ممتاز لذوات الذوق الرفيع. قميص أخضر واسع بحزام منسق مع خمار أبيض، وحقيبة يد برتقالية خارجة عن الروتين.