7 حيل ذكية للتقليل من خطر الحلويات بعد الإفطار

يقبل الصائمون على الحلويات الرمضانية بنهم بعد الإفطار مما يسبب لهم مشاكل صحية كثيرة، لكن يمكن الاعتماد على بعض الحيل الذكية للتقليل من أخطارها.

يعتبر الأطباء أن تناول الحلوى الرمضانية المعسلة في الوقت الخاطئ هو المشكلة الرئيسية، ناهيك عن التهام كميات كبيرة دون بذل جهد للتخلص من السعرات الحرارية.

ماذا يحدث عند تناول الحلويات بعد الإفطار؟

عسر الهضم

تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة، يزيد من فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة.

يحدث هذا، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والدهون، وكلاهما من العناصر الغذائية التي يصعب هضمها في ظل امتلاء المعدة بالطعام.

ارتفاع سكر الدم

مع تناول الحلوى بكميات كبيرة، يرتفع السكر بشكل حاد، مما يؤدي إلى المعاناة من بعض الأعراض المزعجة، مثل الصداع وضبابية الرؤية والخمول، خاصةً في حالة الإصابة بالسكري.

زيادة الوزن

عند تناول الحلويات بعد الافطار، يتراكم محتواها من السكريات والسعرات الحرارية بالجسم على هيئة دهون، تؤدي فيما بعد إلى زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة المفرطة.

التهاب الأمعاء

أظهرت بعض الدراسات الحديثة، أن الأطعمة السكرية، مثل الحلويات، تسبب اضطرابا في الميكروبيوم المعوي، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأمعاء.

تسوس الأسنان

تشكل الحلويات خطرا كبيرا على صحة الفم، نظرا لمحتواها المرتفع من السكريات، التي تزيد من نشاط البكتيريا الفموية مما يحفزها على التكاثر،وهو ما يؤدي إلى الإصابة بتسوس الأسنان ومشكلات اللثة، وفق موقع elconsolto.

ما الوقت المناسب لتناول الحلويات في رمضان؟

– يفضل عدم تناول الحلويات بعد وجبة الإفطار مباشرة،بل يجب الانتظار بعدها بثلاث ساعات على الأقل حتى تكون قد هضمت الطعام بشكل جيد.

– ابتعد عن تناول الحلويات أثناء وجبة السحور حتى لا تصاب بالعطش والجفاف أثناء صيام اليوم التالي، بالإضافة إلى الشعور بالإجهاد والصداع نتيجة ارتفاع معدل الأنسولين في جسمك بدرجة كبيرة.

– يُفضل تناول الحلويات قبل وجبة السحور بـ 3 ساعات على الأقل، مع شرب كميات كبيرة من الماء لتسهيل عملية الهضم وعدم الإصابة بالتلبك المعوي. بالإضافة إلى ذلك، التخلص من السكريات الزائدة في جسمك حتى لا تشعر بالعطش أو الجفاف أثناء الصيام.

– عدم الإكثار منالحلوى، حيث أن الكمية المقررة للشخص الطبيعي هي قطعتين متوسطين بحجم نصف كف الأيد في اليوم الواحد، بحسب موقع foodtodayeg.

حيل ذكية لتناول الحلوى

تجنب الحلويات المقلية

إذا كنت ترغب في تناول ما يحلو لك من حلويات رمضان، فمن المهم الابتعاد عن المقلية منها مثل، البقلاوةوالقطايف، وهذا لأنها تحمل سعرات حرارية عالية للغاية.

تقطيع الحلوى قبل التقديم

تعد هذه الفكرة من الحيل الذكية التي تساعدك على تقليل الكمية، والحفاظ على عدد معين من الحلوى.

تناولها ببطء

عند تناول الحلوى ببطء، فإن إشارات الشبع تصل إلى المخ قبل الانتهاء من تناولها، عندها يكون الأمر مفيد للغاية ويجعلك تقتصر على قطع بسيطة للغاية.

تأجيل تناول الحلويات

من الأفضل الانتظار لمدة تصل إلى 3 ساعات لتناول أي نوع من الحلويات، ولكن إن كان الأمر مُرهق، فيمكن تناول التمر كبديل في هذا الوقت إلى أن تمر الساعاتالثلاث.

الابتعاد عن السمن

استخدمي دائما الزبدة الطبيعية، فهي الأفضل عند إعداد الحلويات في رمضان، حتى لا تكون دسمة.

تناول الماء قبل الحلوى

من الضروري تناول كوب من الماء قبل الحلوى وهذا كي يحفز على الشبع قبل تناول كمية كبيرة من الحلويات.

كما يجب الاهتمام بتناول الماء على مدار اليوم، فمن الضروري الانتظام على شرب 8 أكواب خلال اليوم.

الابتعاد عن النوم عقب تناول الحلوى

الامتناع عن النوم بعد أكل الحلويات، بل ويجب التحرك بعد الإفطار ولو لمدة قصيرة، وفقا لموقع health.faharas.