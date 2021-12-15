7 دقائق فقط بِمبلغ 37 مليارا!

تضغط إدارة نادي نابولي الإيطالي هذه الأيّام على لاعبها الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية.

ويرتبط المدافع غلام مع نادي نابولي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2014 وتنقضي في جوان المقبل.

وطلبت إدارة نادي نابولي من غلام تخفيض القيمة المالية لِراتبه، أو ترك النادي في شهر جانفي المقبل. كما جاء على لسان الإعلامي الإيطالي جوفاني سكوتّو، في أحدث ظهور تلفزيوني محلّي له.

وتمنح إدارة نادي نابولي للمدافع غلام راتبا سنويا قيمته 2.4 مليون أورو (نحو 37.6 مليار سنتيم)، عِلما أن اللاعب الجزائري اكتفى بِخوض 7 دقائق فقط، بِداعي الإصابة. من إجمالي 17 مباراة خاضها الفريق في البطولة الإيطالية للموسم الحالي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن فوزي غلام رفض الطلب، وتشبّث بِما يستفيد منه من بنود العقد الذي جدّده مع إدارة نادي نابولي في ديسمبر 2017.