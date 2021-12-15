-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

7 دقائق فقط بِمبلغ 37 مليارا!

علي بهلولي
  • 1013
  • 0
7 دقائق فقط بِمبلغ 37 مليارا!

تضغط إدارة نادي نابولي الإيطالي هذه الأيّام على لاعبها الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية.

ويرتبط المدافع غلام مع نادي نابولي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2014 وتنقضي في جوان المقبل.

وطلبت إدارة نادي نابولي من غلام تخفيض القيمة المالية لِراتبه، أو ترك النادي في شهر جانفي المقبل. كما جاء على لسان الإعلامي الإيطالي جوفاني سكوتّو، في أحدث ظهور تلفزيوني محلّي له.

وتمنح إدارة نادي نابولي للمدافع غلام راتبا سنويا قيمته 2.4 مليون أورو (نحو 37.6 مليار سنتيم)، عِلما أن اللاعب الجزائري اكتفى بِخوض 7 دقائق فقط، بِداعي الإصابة. من إجمالي 17 مباراة خاضها الفريق في البطولة الإيطالية للموسم الحالي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن فوزي غلام رفض الطلب، وتشبّث بِما يستفيد منه من بنود العقد الذي جدّده مع إدارة نادي نابولي في ديسمبر 2017.

مقالات ذات صلة
محرز يتلقى الإشادة قبل مواجهة ليدز يونايتد

محرز يتلقى الإشادة قبل مواجهة ليدز يونايتد

هذا ما قاله هداف منتخب قطر عن مواجهة الجزائر

هذا ما قاله هداف منتخب قطر عن مواجهة الجزائر

هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

هذه رسالة محرز بعد اعتزال أغويرو

المغرب للنسيان.. وهذه خطة بوقرة لتجاوز قطر 

المغرب للنسيان.. وهذه خطة بوقرة لتجاوز قطر 

“الآبار” ترفع سلم المنح وتشترط على حجار التتويج بلقب البطولة

“الآبار” ترفع سلم المنح وتشترط على حجار التتويج بلقب البطولة

محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

محرز أفضل لاعب في مانشستر سيتي هذا الموسم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد