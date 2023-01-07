7 سنوات حبسا نافذا ضد مُتّهمَين بالمضاربة في الحليب

أصدرت محكمة قسنطينة حكما بالسجن 7 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد متّهمين بالمضاربة غير المشروعة في مادة الحليب واسعة الاستهلاك.

وحسب ما ذكره بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة يوم السبت، فقد تمّت متابعة 4 أشخاص عن طريق إجراءات المثول الفوري، بتهم:

المضاربة غير المشروعة بتخزين و إخفاء سلع و بضائع (حليب) بهدف إحداث ندرة بالسوق.

المشاركة في المضاربة غير المشروعة.

استعمال المزور في محررات إدارية.

ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية.

وقضت المحكمة بإدانة اثنين من المتّهمين بـ 7 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية نافذة بقيمة 2 مليون دينار (200 مليون سنتيم)، لكلّ منهما.

بالمقابل، نال المتّهمان الآخران حكما بالبراءة مما نسب إليهما، مع مصادرة المحجوزات، وفق ما أوضحه ذات البيان.