-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني
الجزائر
محكمة الجنح ببئر مراد رايس تقرر:

7 سنوات حبسا نافذا لرئيس نجم مقرة سابقا

مريم زكري
  • 75
  • 0
7 سنوات حبسا نافذا لرئيس نجم مقرة سابقا
أرشيف

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، الأربعاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و40 مليون دج غرامة مالية في حق صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس” والرئيس السابق لنادي نجم مقرة، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف.
وتابعت محكمة الحال 45 متهما بين الأشخاص والشركات، وجّهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في إطار حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، إلى جانب التهرب الضريبي والغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة، لتورطهم في وقائع فساد تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بمادة “التبغ”، وقيام المتهم الرئيسي “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق باستغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفين يقومون بالتهرب الضريبي وبيع مادة التبغ بفواتير مزوّرة، مع مقر وهمي للشركة، وتبييض الأموال وتحويلها إلى الخارج.
ويذكر أن عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن، بعد الحصول على الإذن بالتفتيش من نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط مبلغ 30 مليار سنتيم داخل مسكن المتهم بالعاصمة، قبل توقيفه وتقديمه أمام محكمة بئر مراد رايس، والتي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت رفقة 11 شخصا مع وضع 7 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.

مقالات ذات صلة
تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية ومنع تطويرها عالميّا

تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية ومنع تطويرها عالميّا

عطاف: الجزائر وتونس تتطلعان لمزيد من التعاون الثنائي

عطاف: الجزائر وتونس تتطلعان لمزيد من التعاون الثنائي

اتصالات الجزائر تطلق منصة جديدة للتسوق الإلكتروني

اتصالات الجزائر تطلق منصة جديدة للتسوق الإلكتروني

هذا مصير أراضي العرش وطبّي يؤكد حماية الدولة لها

هذا مصير أراضي العرش وطبّي يؤكد حماية الدولة لها

سونلغاز تبحث سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر

سونلغاز تبحث سبل دعم قدرات انتاج الكهرباء في النيجر

النيجر تُعلن قبول الوساطة الجزائرية

النيجر تُعلن قبول الوساطة الجزائرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد