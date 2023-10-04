7 سنوات حبسا نافذا لرئيس نجم مقرة سابقا

محكمة الجنح ببئر مراد رايس تقرر:

وقّعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في العاصمة، الأربعاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و40 مليون دج غرامة مالية في حق صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس” والرئيس السابق لنادي نجم مقرة، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف.

وتابعت محكمة الحال 45 متهما بين الأشخاص والشركات، وجّهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في إطار حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، إلى جانب التهرب الضريبي والغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة، لتورطهم في وقائع فساد تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بمادة “التبغ”، وقيام المتهم الرئيسي “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق باستغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفين يقومون بالتهرب الضريبي وبيع مادة التبغ بفواتير مزوّرة، مع مقر وهمي للشركة، وتبييض الأموال وتحويلها إلى الخارج.

ويذكر أن عملية المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن، بعد الحصول على الإذن بالتفتيش من نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط مبلغ 30 مليار سنتيم داخل مسكن المتهم بالعاصمة، قبل توقيفه وتقديمه أمام محكمة بئر مراد رايس، والتي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت رفقة 11 شخصا مع وضع 7 آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.