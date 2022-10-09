 7 سنوات حبسا نافذا للوزير السابق بلمسعود 

عن تراخيص مخالفة لقانون الصفقات.. النيابة تلتمس:

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، في حق وزير السياحة الأسبق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا، والمتهم في ملف الحال بموجب قانون مكافحة الفساد بعد منحه تراخيص لإنجاز مشاريع بالولاية مخالفة لقانون الصفقات العمومية.

وهي العقوبة التي طالب ممثل الحق العام بتوقيعها في حق أربعة متهمين بالملف وتعلق الأمر بالأمين العام السابق لذات الولاية، ومدير مكتب دراسات، إلى جانب رئيس لجنة الصفقات وفتح الأظرفة بولاية تسمسيلت سابقا، بعد متابعتهم بتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين والأحكام التشريعية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، وجنحة الاستفادة من سلطة عون عمومي، وقد وجهت اتهامات لوزير السياحة الأسبق بن مسعود عبد القادر، بضلوعه في منح تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين، منها إنجاز ملاعب جوارية بولاية تسمسيلت وعمليات تهيئة قاعة العروض والمحاضرات، وأشغال تخص إنجاز جدار إسمنتي بمحاذاة ثكنة عسكرية.

المتهم وخلال رده على أسئِلة القاضي أمس، حول الوقائع المتابع بها، فندها جملة وتفصيلا، وصرح أن جميع التراخيص التي منحها في إطار إبرام صفقات لمشاريع تنموية منذ تعيينه على رأس ولاية تسمسيلت سنة 2016 إلى غاية 2018، كانت طبقا للقوانين.

وكشف المتهم أن عملية ترميم قاعة العروض والمحاضرات بوسط المدينة، جاءت بعد تعرضها لحريق مهول سنة 2017، وتطلب الأمر إعادة تهيئتها، بعد إتلاف جميع محتويات القاعة، ليتم منح الصفقة بالتراضي البسيط بترخيص منه شخصيا، نظرا لاستعجال الوضع، قائلا إن القاعة وبحكم موقعها وسط المدينة وتواجدها بالقرب من النسيج العمراني فقد توفر ظرف الاستعجال في الصفقة، خوفا من تعرضها للتخريب وتحويلها إلى وكر للمنحرفين، وحرصا على الملك العام حسب قوله.

وصرح والي تسمسيلت السابق بأنه منح رخصة لإنجاز ملعب جواري ببلدية ثنية الحد، نزولا عند رغبة شباب المنطقة والذين طالبوه خلال زيارة ميدانية بشكل ملح من أجل إنجاز مرافق ترفيهية ورياضية، وأضاف المتهم أنه استعمل كافة صلاحياته بصفته والي الولاية لتجسيد مشروع ملعب جواري بالبلدية، التي كانت تعاني حسبه من الانسداد وتوقف عجلة التنمية بها. قائلا إن المشروع تم إنجازه في ظروف استعجالية، في إطار استراتيجية الدولة للدفع بعجلة التنمية، وأنه منح ترخيصا لإنجاز ملعب واحد فقط، ليتفاجأ بتجسيد ملعبين لاحقا.