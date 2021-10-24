7 سنوات سجنا في حق هامل وبراشدي

في قضية إساءة استغلال وظيفة.. النائب العام يلتمس:

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، الأحد، سبع سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية، كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد الحكم في حق كل من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي، المتهمين في قضية إساءة استغلال وظيفة.

وكان المتهمان قد أدينا سابقا أمام محكمة البليدة ومجلسها القضائي بأربع سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج كغرامة لكل واحد منهما ليتم اليوم إعادة محاكمتهما في جلسة علنية أمام مجلس قضاء البليدة بعد رجوع القضية من المحكمة العليا وإعادة النظر فيها بتشكيلة مغايرة من قاض ومستشارين.

وجاء قرار التماس النيابة بعد السماع للمتهمين هامل وبراشدي وكذا الشهود الطيب لوح وزير العدل الأسبق وكمال شيخي المدعو “البوشي” ورئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة سيدهم حسان، وقد تمسك كل واحد منهم بأقواله التي كان قد أدلى بها في جلسات سابقة.

وتتمثل قضية إساءة استغلال الوظيفة في مواصلة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة السابق براشدي التحقيق في ملف تبييض أموال عمومية بقيمة 125 مليون دج وتمويل الجماعات الإرهابية، المتهم فيها كمال شيخي المدعو “البوشي” بعد إحالته على وكيل الجمهورية، وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها، وتتواصل جلسة المحاكمة بالاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع.