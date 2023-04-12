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الجزائر

7 سنوات سجنا نافذا للمتهم بالمضاربة في البصل ببومرداس

ياسر كعبش
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7 سنوات سجنا نافذا للمتهم بالمضاربة في البصل ببومرداس
أرشيف
بصل

 أدانت محكمة برج منايل ببومرداس، الأربعاء، المتهم في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة البصل، بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دينار جزائري.

وأفاد بيان مجلس قضاء بومرداس أنه تم حجز 284 قنطارا من البصل الأحمر موجه للمضاربة، وأن المتهم المولود سنة 1983 لا يملك سجل تجاري.

ويذكر أن عملية الحجز قامت بها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس، حيث تمكنت من حجز 284 قنطارا من البصل الأحمر داخل مخزن غرفة تبريد غير مصرح به.

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