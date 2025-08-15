7 سنوات للمتهمين في جمركة سلع غير مطابقة للقانون بميناء الجزائر

طالب بتسليط أقصى العقوبات... وكيل الجمهورية يلتمس :

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الخميس، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد جمركة سلع غير مطابقة للقانون في ميناء الجزائر بينهم جمركيون ومستورد.

وفي تفاصيل الطلبات التي قدّمها ممثل الحق العام، فقد التمس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق كل متهم ويتعلق الأمر بكل “أ.ع” و”ب.ن”، “ح.م”، “ق.إ”، “م.ر”، “م.ع” إلى جانب شركة “الحاج.ط”.

وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بتهم تتراوح بين الحصول على منافع غير مستحقة عن طريق أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، مخالفة التشريع الجمركي، عدم الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية المتعلقة بجودة ومواصفات البضاعة المستوردة والترخيص المسبق.

وكانت التحقيقات القضائية كشفت عن تجاوزات مرتكبة من طرف مستوردين، إثر ضبط 3 حاويات من 40 قدما، تتضمن أجهزة الأوزان ولواحقها مستوردة من الصين، مجهولة الصنع، لا تحوز على أي علامة أو صنف الجهاز وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات الجزائرية في مجال القياسة والتي تعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية، لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري.

كما تبين أيضا لذات الجهة القضائية أن البضاعة المستوردة عبارة عن أجهزة الأوزان ولواحقها مستوردة من دولة الصين، مجهولة الصنع بمنشأ صيني، لا تحوز على أي علامة أو صنف الجهاز وغير مطابقة للقوانين والتنظيمات الجزائرية في مجال القياسة، حيث أن القانون والتنظيم يشترطان وقبل الشروع في إجراءات استيراد أجهزة القياس، منها البضاعة محل التحقيق، يجب تقديم ملف تقني للديوان الوطني للقياسة القانونية، والحصول على شهادة مطابقة تثبت بأن الجهاز يطابق المواصفات التقنية المعتمدة.

والأكثر من ذلك، فقد تبين أنه وفقا للقوانين المنظمة لأجهزة القياس “الموازين، العدّادات.. وغيرها”، يعتبر استيراد واستعمال أجهزة القياس من الأنشطة الخاضعة للرقابة القانونية لضمان دقتها وعدم استعمالها في الغش أو التضليل التجاري، لذلك، فإن إخضاعها للمعايرة أو المطابقة من طرف الديوان الوطني للقياسة القانونية شرط إجباري قبل دخولها إلى السوق والاستخدام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراج جهاز ميزان أو لواحقه أو أي أداة قياس قانوني من الميناء من دون المرور عبر إجراءات الرقابة والمطابقة التي يشرف عليها الديوان.