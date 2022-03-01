-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

7 شروط للترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب

الشروق أونلاين
  • 685
  • 0
7 شروط للترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب

وضع المجلس الأعلى للشباب 7 شروط للمشاركة والترشح للندوات البلدية لانتخاب ممثلي الولايات مثلما جاء في الجريدة الرسمية.

وفتح المجلس الأعلى للشباب المنصة الخاصة بالتسجيل للمشاركة والترشح للندوات البلدية لانتخاب ممثلي الولايات.

ووضع المجلس الأعلى للشباب شروط العضوية بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي :

1- التمتع بالجنسية الجزائرية

2- بلوغ ما بين 18 و35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية

3- إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عالٍ

4- التمتع بالحقوق المدنية

5- عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف

6- عــدم ممارسة عهدة انتـخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية

7- عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي

ووضع المجلس للشباب الراغب في المشاركة والترشح أرضية رقمية عبر الرابط التالي : https://chabab.mjs.gov.dz/register.xhtml

chabab.mjs.gov.dz

مقالات ذات صلة
إجراءات كورونا ستتواصل خلال شهر رمضان

إجراءات كورونا ستتواصل خلال شهر رمضان

وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

وزير العدل يتلمس آثار هاربين من العدالة في لبنان

توفير الشّغل للجزائريين أولويّة.. ولا نقبل بالفاسدين

توفير الشّغل للجزائريين أولويّة.. ولا نقبل بالفاسدين

اتفاقيات لتوفير مناصب عمل لخريجي مراكز التكوين

اتفاقيات لتوفير مناصب عمل لخريجي مراكز التكوين

بن بوزيد يدعو لفتح العيادات الجوارية على مدار الـ 24 ساعة

بن بوزيد يدعو لفتح العيادات الجوارية على مدار الـ 24 ساعة

لأول مرة منذ الاستقلال.. حافلة تغامر باجتياز “صحراء الموت”

لأول مرة منذ الاستقلال.. حافلة تغامر باجتياز “صحراء الموت”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد