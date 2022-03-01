7 شروط للترشح لعضوية المجلس الأعلى للشباب

وضع المجلس الأعلى للشباب 7 شروط للمشاركة والترشح للندوات البلدية لانتخاب ممثلي الولايات مثلما جاء في الجريدة الرسمية.

وفتح المجلس الأعلى للشباب المنصة الخاصة بالتسجيل للمشاركة والترشح للندوات البلدية لانتخاب ممثلي الولايات.

ووضع المجلس الأعلى للشباب شروط العضوية بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي :

1- التمتع بالجنسية الجزائرية

2- بلوغ ما بين 18 و35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية

3- إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عالٍ

4- التمتع بالحقوق المدنية

5- عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف

6- عــدم ممارسة عهدة انتـخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية

7- عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي

ووضع المجلس للشباب الراغب في المشاركة والترشح أرضية رقمية عبر الرابط التالي : https://chabab.mjs.gov.dz/register.xhtml

chabab.mjs.gov.dz