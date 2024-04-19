7 طرق لإبقاء ضغط الدم منخفضا

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم وعدم الاستقرار في قراءاته وهو ما يجعلهم يعانون من أعراض صحية تتراوح بين البسيطة والخطيرة.

ورغم أنه يعتبر مرضا مزمنا يحتاج الى متابعة مستمرة مع الطبيب، إلا أنه يمكن السيطرة على ارتفاع الضغط من خلال اتباع بعض النصائح التي تعمل على تخفيضه وإبعاد المريض عن مرحلة الخطر.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة لتضييق الأوعية الدموية الصغيرة جدا التي تسمى الشرايين.

ونتيجة لذلك، يتعين على القلب أن يضخ الدم بقوة أكبر للتغلب على المقاومة الموجودة في قاع الأوعية الدموية الضيقة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الأوعية.

ما الذي يحدث عندما يرتفع الضغط؟

من المرجح أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

نوبة قلبية

سكتة دماغية

سكتة قلبية

فقدان البصر

مرض الكلى أو فشلها

عظام ضعيفة

فقدان البصر

الذبحة الصدرية، وفقا لموقع healthline

ماهي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم لدى أغلب الناس الذين يعانون منه، كذلك الأمر في الحالات التي يسجل فيها ضغط الدم قيما مرتفعة إلى درجة تشكيلها خطرا.

عند قسم من المرضى تظهر في مراحل المرض الأولى الأعراض الآتية:

أوجاعٌ خفيفة في الرأس.

دوخة

نزيفٌ من الأنف بشكل يفوق العادة

لكن هذه الأعراض والعلامات تظهر عادة عندما يصل المرض مرحلة متقدمة أكثر إلى حد تشكيله خطرا على الحياة، بحسب موقع webteb

كيف تبقي ضغط الدم منخفضا؟

فيما يلي 7 تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تخفض ضغط الدم وتبقيه منخفضا:

خسارة الوزن

غالبا ما يرتفع ضغط الدم مع زيادة الوزن، ويمكن أن تؤدي السمنة أيضا إلى انقطاع التنفس أثناء النوم مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

لذلك فإن فقدان القليل من الوزن يمكن أن يُخفض الضغط بنحو 1 ملليمتر من الزئبق، مع فقدان كل كيلوغرام.

ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن للنشاط البدني المنتظم لمدة 30 دقيقة يوميا أن يخفض ضغط الدم المرتفع بنحو 5 إلى 8 ملم من الزئبق.

بعض الأمثلة على التمارين الرياضية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم تشمل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة.

نظام غذائي صحي

إن تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم وقليلة الدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع بنسبة تصل إلى 11 ملم زئبق.

تقليل الملح

حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في النظام الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من ارتفاع

ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد من ضغط الدم، والتوقف عنه يساعد على خفضه، كما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة.

النوم الجيد

الحصول على أقل من 6 ساعات من النوم كل ليلة لعدة أسابيع، يتسبب في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الحصول على قسط كاف من النوم.

تقليل التوتر

قد يساهم الضغط العاطفي طويل الأمد في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب تجنب مسببات التوتر، وتخصيص وقت للاسترخاء والجلوس بهدوء والتنفس بعمق وتخصيص وقت لممارسة الأنشطة أو الهوايات الممتعة، وفقا لموقع mayoclinic