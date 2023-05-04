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7 طرق للتمييز بين البطيخ الجيد والسيء

سمية سعادة
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7 طرق للتمييز بين البطيخ الجيد والسيء

يجهل الكثير من الناس التمييز بين البطيخ الجيد والسيء، لكن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان البطيخ ناضجا، هي التحقق من اللب الأحمر، ولكن هناك العديد من النصائح تساعد على اكتشاف الجيد من شكله الخارجي.

ابحث عن شكل موحد

يأتي البطيخ بأحجام وأشكال مختلفة، منهالدائري إلى البيضاوي إلى الممدود،ويمكن أن تكون جميعها اختيارا جيدا.

وينصح باشتراء البطيخ الذي لديه شكل ثابت ومتناسق، وتجنب البطيخ الذين يحمل نتوءات أو خدوش غير منتظمة.

ارفعه

البطيخ الحلو الناضج يكون ثقيلا بالنسبة لحجمه، هذا يعني عادة أنها مليئة بالماء وبالتالي فهي أكثر عصيرا.

تقييم ثباتها

يجب أن يكون للبطيخ الجيد قشرة سميكة لا تترك أثرا عند الضغط عليها،ذلك الأثر الذي يظهر عادة عندما ما تكون مفرطة النضج.

تقنية التنصت

جرب نقر البطيخ بيدك أو بقبضتك، يعطي البطيخ الناضج صوتا عميقا، بينما البطيخ غير الناضج يبدو أجوفا أو مسطحا، وفق موقع healthline.

كيف تعرف أن البطيخ سيء المذاق؟

الشكل الخارجي

إذا كان الشكل الخارجي يحتوي على بقع داكنة ملحوظة أو مغطى بأي شيء لزج أو غامض، فيجب عليك تجنب اشترائه.

كما أن الشكل الخارجي الجيد لا يدل على أن البطيخ جيد،فإذا قمت بقضم قطعة من البطيخ وبدت رائحتها جيدة، ولكن طعمها لاذع فتخلص منها.

حذار من الشقوق

وجود الشقوق داخل البطيخ يدل على أنها تعرضت للمواد الكيميائية، لذلك يجب التحقق من وجود أي عفن على الثمرة من الخارج.

اللون الأصفر

إذا كان لون البطيخ يميل إلى اللون الأصفر، فهذا يعني عمره قصير وسيتلف بسرعة على عكس البطيخ الأخضر.

الرائحة

ينبغي أن تكون هناك الكثير من الروائح المنبعثة من السطح الخارجي ما لم تكنهناك روائح معينة مرتبطة بأنواع أخرى من المنتجات، وفق موقع smarterhomemaker.

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