7 عروض للتّنافس على العنقود الذّهبي

المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي بالمدية في دورته الـ14:

كشفت محافظة المهرجان الثّقافي الوطني للمسرح الفكاهي عن القائمة النّهائية الّتي تضمّ سبعة عروض من بين العشرين المشاركة في عملية الانتقاء.

وستتنافس هذه العروض على جائزة العنقود الذّهبي خلال الدّورة الرابعة عشرة للمهرجان بمدينة المدية، في الفترة الممتدّة من 30 جوان إلى 05 جويلية 2024، والّتي ترفع لاسم الفنّان محمد فراح ” الرّازي”.

وقد جاءت قائمة العروض المتنافسة على العنقود الذّهبي على النّحو التالي:

– مسرحية “إهنا ولهيه” اقتباس تيشوداد شفيق عن بيت الحدود لزلافوميرمروزاك، إخراج لونيس فخر الدّين، إنتاج جمعيّة محمد طواهري مليانة، عين الدفلى.

– مسرحية “اللّيلة البيضاء” اقتباس أمين كادي عن ديك المزابل لطلال نصر الدين، إخراج لوشني مخلوف، مسرحية بالأمازيغية، إنتاج الجمعية الثّقافية “تيكراد” بالتّنسيق مع المسرح الجهوي تيزي وزو.

. – مسرحية “الحافلة” تأليف مراد بن الشيخ، إخراج نبيل بن سكّة إنتاج جمعية “كارلو” سطيف.

– مسرحية “رأس العام” تأليف مسعود حجيرة، إخراج علي جبارة، إنتاج المسرح الجهوي باتنة، مسرحية باللّهجة الشاوية.

-مسرحية “الجبانة ” تأليف وإخراج عاطف كريم، إنتاج جمعية مبدعون بلا حدود عنابة.

-مسرحية “الخطبة” إقتباس وإخراج حليم زدام عن طلب زواج لتشيخوف، إنتاج تعاوينة البرنس الذّهبي.

-مسرحية “البحارة” تأليف وإخراج منصوري مروان، إنتاج جمعية اتّفاق القلوب الثّقافية لمسيلة.

كما اختارت المحافظة عرضين في القائمة الاحتياطية وهما:

– مسرحية “كاستينغ” تأليف قندسي بومدين إخراج رزوق زواوي، وإنتاج تعاونية مسرح الحرف، سيدي بلعبّاس.

– مسرحية “الوسيط ” اقتباس وإخراج ميسوم مجهري عن مسرحية الفيل والوسيط، إنتاج مسرح إبن سينا وهران.

هذا وقد وضعت محافظة المهرجان العديد من المعايير من أجل انتقاء العروض، والّتي تتماشى مع خط الافتتاح للمهرجان، على غرار أن يكون العرض كوميديا خالص، وكذا أن لا يتناقض مضمون العرض، مع مقوّمات الهوية والثّقافة الجزائريّة، بالإضافة إلى التّناسق من حيث الإخراج والتّمثيل وكذا السّينوغرافيا.