 7 علامات شائعة تدل على إصابتك بتوتر شديد

يُعد التوتر جزءا طبيعيا من الحياة، ولكنه قد يُمثل عقبة حقيقية يصعب تجاوزها في بعض الأحيان، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن التوتر المزمن يؤثر سلبا على الصحة.

ما الذي يحدث عندما تشعر بالتوتر؟

عندما تستمر حالة التوتر أو تصبح بشكل متكرر، يتم استبدال تنشيط الأدرينالين بشكل تدريجي بخلايا الكورتيزول.

هذا الهرمون، الذي تفرزه أيضا الغدة الدرقية، يتحلل في البروتينات الموجودة في العضلات لإنتاج الطاقة اللازمة للجسم تتم ترجمة هذا التدهور على النحو التالي:

– زيادة في السكر في الدم، بالإضافة إلى الدهون الثلاثية والكوليسترول

– انخفاض في فعالية نظام المناعة.

– إنتاج الكورتيزول يؤدي إلى تفاقم حالة القلق والاكتئاب ويمكن أن يغير أيضا قدرات الذاكرة، بحسب موقع medecindirect

ماهي الآثار الجانبية للتوتر؟

الصداع

عادة ما يبدو صداع التوتر كما لو أن رباطا ملفوفا حول جانبي رأسك، وأن هذا الرباط يضيق تدريجيا.

انخفاض المناعة

هناك علاقة عكسية بين التوتر والمناعة، أي أنه كلما زادت مستويات التوتر لديك، انخفضت فعالية جهازك المناعي بشكل عام، وينطبق هذا على التوتر الأكثر شدة أو المزمن.

مشاكل النوم

هناك العديد من الطرق التي يؤثر بها التوتر على النوم، يمكن أن يُصعّبه، وقد يؤدي إلى اليقظة طوال الليل ويجعلك أقل انتعاشا.

القلق العام

يؤدي القلق وظيفة مهمة للبقاء على قيد الحياة، ولكن إذا كنت تشعر بالقلق معظم الوقت، فقد يكون ذلك بسبب كثرة مسببات التوتر في حياتك، أو قد يُشير إلى حالة صحية نفسية مثل اضطراب القلق العام.

التفكير المشوش

تضخ استجابة جسمك للتوتر هرمونات تُمكّنك من القتال أو الهروب بسرعة، ومع ذلك، فقد صُممت هذه الاستجابة للتوتر غير المتكرر، والتوتر قصير المدة، عند تحفيزها بشكل مفرط، يمكن أن تُسبب هذه الاستجابة للتوتر بطء التفكير.

الألم المزمن

تُعد الآلام والأوجاع شكوى شائعة يمكن أن تنتج عن ارتفاع مستويات التوتر، حيث وجدت دراسة أجريت على 37 مراهقا مصابا بمرض فقر الدم المنجلي أن ارتفاع مستويات التوتر اليومي ارتبط بزيادة مستويات الألم في نفس اليوم.

مشاعر الإحباط

إذا واجهت العديد من المطالب في وقت واحد، فإن النتيجة الطبيعية لكثير من الناس هي زيادة الإحباط والانفعال.

قد يؤدي هذا إلى مزيد من الصعوبة في العلاقات، وكذلك في السعادة الشخصية يكمن السر في إيجاد طرق لتجنب الإحباط والهدوء بسرعة، وفق لموقع verywellmind .

كيفية التعامل مع التوتر المفرط

إذا كنت تعاني من توتر مفرط، فمن الضروري أن تتراجع قليلا وتقيّم خياراتك، إذا استمررت دون معالجة المشكلة، فقد ينتهي بك الأمر إلى مواجهة الآثار السلبية للتوتر المزمن.

يمكن أن يشمل ذلك تدهور الصحة البدنية، وزيادة خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية، والإرهاق.

بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها عند مواجهة التوتر المفرط تشمل:

جرب كتابة اليوميات

يمكن أن يساعدك كتابة اليوميات على معالجة مشاعرك والبحث عن أنماطها، وقد تساعدك مراجعة كتاباتك على تحديد مسببات التوتر حتى تتمكن من التفكير في طرق للتعامل معها.

حافظ على نشاطك

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة بانتظام أداة رائعة لإدارة التوتر المفرط، فكّر في المشي يوميا أو الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية.

احصل على قسط كافٍ من النوم

قد يكون من الصعب النوم عندما تكون متوترًا، ولكن الحرمان من النوم يسبب أيضا المزيد من التوتر.

ركّز على القيام بأشياء مثل النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، واعمل على تهيئة بيئة نوم مريحة.

احصل على الدعم

الدعم الاجتماعي مهم للصحة النفسية، ويمكن أن يكون بمثابة حاجز ضد التوتر،

تواصل مع أصدقائك وعائلتك إذا كنت تعاني من التوتر، أو فكّر في توسيع شبكتك الاجتماعية.

استخدم تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعدك ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والتخيل، واليقظة الذهنية، واسترخاء العضلات التدريجي على الاسترخاء على المدى القصير.

كما أن ممارسة هذه التقنيات بانتظام يمكن أن تعزز الصحة النفسية وتكافح التوتر المزمن.

متى تطلب المساعدة؟

إذا كان التوتر يسبب لك ضيقا، أو يعيق قدرتك على أداء مهامك اليومية، أو يدفعك إلى تجنب الأشخاص أو المواقف أو المهام، فمن المهم طلب المساعدة من اخصائي نفساني.

تحسين مهارات إدارة الوقت

تٌعد الفوضى، وقائمة المهام الطويلة، والتسويف، أو الجدول الزمني المزدحم، كلها عوامل تزيد من التوتر.

يمكن أن يُخفف تعلم إدارة وقتك من التوتر، خاصة عندما تتعلم تقسيم المشاريع، وجدولة وقتك، وتحديد أولويات المهام، من حدة التوتر، بحسب موقع health