7 علامات على البشرة تدل على الإصابة بداء السكري

الأعراض الأكثر شيوعا لداء السكري تشمل عادة الإرهاق، العطش الشديد والحاجة المتزايدة للتبول، لكن كشف خبراء عن علامات أخرى منذرة على البشرة.

ووفقا لإحدى الدراسات التي نشرتها صحيفة ذا الصن البريطانية، فإنّ هناك 7 علامات صامتة تظهر على الجلد تدل على إصابتك.

وبما أن المضاعفات الجلدية غالبا ما تكون هي أول علامة مرئية لمرض السكري، فمن المهم أن يعرف المرء أهم العلامات.

في ذات السياق يقول الصيدلي، بروس غرين، إن بشرة مرضى السكري يمكن أن تكون مشابهة للجلد الذي تقدم في السن قبل الأوان.

وتابع: “عملية تغيير الجلد هي الغلوزة. وهي عملية يتم فيها ربط البروتينات والسكريات بمركّبات تتشكل طبيعيا في الجسم نتيجة التفاعل الكيماوي للسكريات مع البروتينات، يكون هناك تأثير سلبي على مرونة الجلد، عندما يتم تقوية الكولاجين والإيلاستين”.

وأوضح أن مشاكل الجلد أكثر احتمالا بين مرضى السكر بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب.

بالإضافة إلى ذلك، قال بروس هناك علامات تحذير رئيسية يجب أن تكون على دراية بها وهي:

– بقع أو نتوءات صفراء أو بنية اللون.

– مناطق داكنة ذات ملمس مخملي غالبا ما تكون حول العنق والإبط.

– بقع سميكة من الجلد على أصابع اليدين والقدمين.

– ظهور مفاجئ للبثور.

– تجاويف على الجلد بالكاد يمكن ملاحظتها.

– ظهور بقع جلدية شديدة الجفاف ومسببة الشعور بالحكة خاصة على الذراعين.

ويعاني العديد من الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني لسنوات دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة، أو لا توجد أعراض على الإطلاق.

وغالبا ما تحدث الحالة التي تهدد الحياة بسبب عادات نمط الحياة السيئة مثل تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية أو عدم ممارسة الرياضة، أما النوع الأول فيمكن أن يتطور بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام.

في ذات السياق توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بمراجعة الطبيب في حالة الشعور بالعطش الشديد أو التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، والشعور بالتعب، وفقدان الوزن، ونوبات القلاع المتكررة وعدم وضوح الرؤية لأنها أيضا علامات تحذيرية لداء السكري.