7 عمليات لإنجاح التسجيلات في امتحاني “البيام” و”البكالوريا”

أوامر بالتحري في صحة بيانات المترشحين

أمرت وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مديريها الولائيين بضرورة الالتزام بتجسيد سبعة أعمال على أرض الواقع، بغية إنجاح التسجيلات الإلكترونية في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي دورة 2024، لفائدة تلاميذ الرابعة متوسط والثالثة ثانوي.

ووجهت الوزارة الوصية تعليمات إلى مديري التربية للولايات تحثهم من خلالها على أهمية التقيد برزنامة العمليات المتعلقة بالتسجيلات في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط “البيام” والتعليم الثانوي “البكالوريا”، إذ جددت التذكير بأن التسجيلات ودفع حقوق التسجيل باعتماد خدمة الدفع الإلكتروني، تتم في الفترة من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر إلى غاية الخميس 21 ديسمبر الداخل.

وحرصا على مصداقية التسجيلات والتي ستتم لأول مرة بصفر ورق، دعت الوزارة مديريها الولائيين إلى ضرورة الوقوف ومتابعة ومراقبة عملية المصادقة على صحة المعلومات الخاصة بالمستوى الدراسي للمترشح الحر، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 ديسمبر القادم وإلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2024.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد حثت الوصاية مديري التربية وكذا مديري المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، بأهمية التكفل التام بتسليم الوثائق الخاصة بعملية تسجيل المترشحين المتمدرسين والأحرار على حد سواء، إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في آجال أقصاها 15 جانفي المقبل.

واستناد إلى ما سبق، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن مديري التربية مطالبون وجوبا بدراسة ومعالجة الحالات التي لم يتم المصادقة عليها من طرف مديري المؤسسات التربوية أو المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، وذلك في الفترة من يوم الاثنين 15 جانفي إلى يوم الاثنين 22 منه كآخر أجل.

وبخصوص التأكد من التسجيل في الامتحان ومن صحة البيانات، جددت الوزارة التأكيد على أنه سيتم إعادة فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من يوم الخميس الفاتح فيفري إلى غاية يوم الخميس 15 فيفري 2024.

وفي مقابل ذلك، أبلغت الوصاية رؤساء المؤسسات التربوية أو مديري المراكز الولائية للتعليم والتكوين عن بعد، بأنهم مدعوون للقيام بمهمة تصحيح الأخطاء المبلغ عنها من طرف المترشحين قبل يوم الخميس 15 فيفري المقبل كآخر أجل، على أن يتولى كل مدير تربية للولاية مهمة إبلاغ فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لولايته، بتحويل أي تلميذ مترشح من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، في آجال أقصاها يوم الخميس 15 فيفري القادم.

يذكر أن الوزارة قد أقرت هذه السنة التخلي عن إيداع الملف الورقي للتسجيل في امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا للدورة المقبلة، والاكتفاء بملء استمارة التسجيل الإلكترونية عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مع الاعتماد بصفة حصرية على تقنية الدفع الإلكتروني في تسديد حقوق التسجيل، وذلك في إطار تعميم سياسة “صفر ورق”.