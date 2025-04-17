7 فوائد صحية مدهشة للمشي حافي القدمين

وفقا لدراسة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي الأمريكي، فإن المشي حافي القدمين يحسّن الدورة الدموية ويزيد من الشحنة السطحية لخلايا الدم الحمراء.

ويؤدي هذا إلى تقليل التكتل في الخلايا، مما يخفض من كثافة الدم، ونظرا لارتباط اللزوجة العالية ارتباطا مباشرا كعامل خطر لأمراض القلب، فإن “التأريض” يقلل بالتالي من خطر الإصابة بشكل كبير، بحسب موقعpowerofpositivity.

ما هو التأريض؟

التأريض هو في الواقع المشي حافي القدمين على الأرض الطبيعية، مما يسمح لأخمص القدمين بالتلامس المباشر مع الأرض.

الفكرة هي أن خلع الأحذية الاصطناعية وإعادة الاتصال بالأرض يُعرّض الجسم للشحنة الكهربائية الطبيعية الدقيقة للأرض.

يقول الخبراء، إن هذا الامر يُحقق فوائد عقلية وجسدية مختلفة خاصةوأن فقدان المجتمع الحديث لهذا الاتصال بالأرض قد ساهم في زيادة انتشار بعض الأمراض المزمنة، على الرغم من عدم إثبات ذلك.

ووفقا للدكتور ميركولا، فإن المشي مع ملامسة القدمين للتربة مباشرة يسمح لجسمك بامتصاص الإلكترونات السالبة عبر الأرض، مما يساعد على استقرار إيقاع الكورتيزول اليومي وخلق بيئة كهربائية حيوية داخلية متوازنة، وفق موقع marathonhandbook.

ماهي فوائده؟

يُحسّن المزاج ويُقلّل التوتر

يُتيح لك المشي حافي القدمين الوصول إلى الإلكترونات السالبة من الأرض، مما يُخفّف التوتر من خلال تعزيز التوازن في الجهاز العصبي اللاإرادي وتقليل إنتاج الكورتيزول، هرمون التوتر.

يُحسّن جودة النوم

يُساعد المشي بالقرب من البحر على تنظيم الكورتيزول، هرمون التوتر، الذي يُحسّن أنماط النوم.

يمكن لهذا التأريض الطبيعي أن يُخفِّف مستويات التوتر ويُحسِّن عمق ومدة النوم من خلال مواءمة الجسم مع الإيقاعات الكهربائية الطبيعية للأرض.

يُقلِّل الالتهابات

يسمح المشي لجسمك بامتصاص الإلكترونات من سطح الأرض، مما يُحيِّد الجذور الحرة، ويُقلِّل الالتهاب ويعزز الاستجابة المناعية.

يعزز مستويات الطاقة

يساعد المشي حافي القدمين على تحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الخلايا، مما يعزز مستويات الطاقة.

امتصاص الإلكترونات السالبة بالقرب من البحر يُخفف التعب ويستعيد الطاقة الطبيعية عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يرتبط التأريض بتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من لزوجة الدم،وقد يساعد المشي على الأسطح الموصلة للكهرباء مثل العشب أو الرمل الرطب على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال تحسين تدفق الدم بشكل عام.

تخفيف الألم

يُساعد في تخفيف حالات الألم المزمن، بدءًا من التهاب المفاصل ووصولًا إلى الألم العضلي الليفي.

ويُسهم انخفاض الالتهاب، وتحسين الدورة الدموية، واسترخاء الجهاز العصبي في هذا التأثير.

تحسين الدورة الدموية

يُحسّن المشي التأريض، وخاصة على أسطح مُختلفة مثل الرمال بالقرب من البحر، الدورة الدموية في القدمين والأطراف السفلية.

ويعود ذلك، إلى تأثير الرمل المُدلك وتحفيز النهايات العصبية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن ملامسة الجسم للتراب يُمكن أن يُخفف الدم عن طريق التأثير على تراكم خلايا الدم الحمراء، مما قد يُحسّن الدورة الدموية، حسب موقع hikingphotographer.

ما هي المخاطر؟

على الرغم من فوائد المشي حافي القدمين، إلا أنه قد يحمل بعض المخاطر، مثل:

الجروح والخدوش والكدمات: المشي على أسطح غير مألوفة قد يعرضك لخطر الدوس على شيء قد يسبب إصابة في أسفل القدم.

الفطريات: المشي بدون حذاء في بعض الأماكن العامة قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مثل قدم الرياضي أو الفطريات.

إصابات المفاصل/العظام: حتى لو سارت عملية الانتقال إلى المشي بدون أحذية بسلاسة وسرعة، فإن الانتقال إلى المشي أو الجري حافي القدمين قد يعرضك لخطر إصابات الركبة أو الكاحل بسبب الضغوط الجديدة على العظام والمفاصل.

متى تتجنب المشي بدون حذاء؟

ينبغي على مرضى السكري ارتداء الجوارب والأحذية، حتى في الأماكن المغلقة، يمكن أن يزيد تلف الأعصاب وضعف تدفق الدم الناتج عن السكري من خطر الإصابة، مما قد يؤدي إلى تقرحات القدم.

على الرغم من أن المشي حافي القدمين يُحسّن التوازن، إلا أنه ينبغي على كبار السن المعرضين لخطر السقوط توخي الحذر أثناء المشي، فالأسطح الزلقة أو غير المستوية قد تزيد من خطر السقوط.

قد يجد الأشخاص المصابون بالتهاب اللفافة الأخمصية (إصابة النسيج القاسي في أسفل القدم، الذي يربط الكعب بأصابع القدم، بالالتهاب) أن المشي حافي القدمين يُفاقم حالتهم.

نصائح أخرى لممارسة المشي حافي القدمين

من الأمور الأخرى التي يجب تذكرها عند بدء روتين المشي حافي القدمين ما يلي:

– بعد كل جلسة، تحقق من وجود جروح وخدوش، وقم بالعناية بها عند الضرورة.

– حافظ على نظافة قدميك، مثل تنظيف وتجفيف قدميك بعد المشي حافي القدمين.

– خفف من التمرين إذا شعرت بألم أو انزعاج جديد.

– لا تُبالغ في التمرين، ابدأ روتين المشي حافي القدمين ببطء حتى تتكيف قدماك.

– حاول التدرب في المنزل أولا، وفق موقع verywellhealth.