7 فوائد للتمر و5 أسباب تجعلك لا تفرط في تناوله

يحمل الجزائريون حبا خاصا للتمر، ويفضلون تناوله بكثرة خلال كل أيام السنة، وخاصة في شهر رمضان وعيد الفطر، دون أن يعرفوا فوائده ولا مضاره.

ولحسن الحظ أن هذه الثمار الشهية تحتوي على فوائد عديدة يمكنها أن تساهم في علاج وتحسين بعض وظائف الجسم في حالة تناولها باعتدال، غير أنها يمكن أن تسبب مضاعفات صحية لو تم الافراط في أكلها.

ماهي فوائد التمر؟

للتمر فوائد عديدة أثبتتها الدراسات الطبية، من بينها أنه:

غني بالألياف المفيدة

التمر غني بالألياف المفيدة التي تعمل على تحسين الصحة، حيث تحتوي مائة غرام من التمر المجفف على 7 غرامات من الألياف التي تساعد على الهضم السليم بمجرد تناول الطعام.

يوفر مضادات الأكسدة المختلفة

يوفر مضادات الأكسدة، التي تعتبر مفيدة للغاية لأنها تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فإذا تناولت التمر، فإن جسمك لديه فرصة لحماية خلاياك من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تؤدي إلى تفاعلات ضارة في الجسم.

يحسن وظائف المخ

يؤدي تناوله تحسين وظائف المخ والذاكرة والتعلم بسبب خصائصه الوقائية للأعصاب.

كما يساعد أيضا على خفض مستويات بروتين أميلويد بيتا التي يؤدي وجود كميات كبيرة منها إلى تكوين اللويحات في الدماغ، مما يعطل الوظائف الخلوية والتواصل بين خلايا الدماغ.

البديل الصحي للسكر الأبيض

يعتبر بديلا جيدا للسكر الأبيض، حيث إنه يحتوي على الفركتوز والجلوكوز.

يعطي توهج الشباب

لأنه غني بمضادات الأكسدة، فإنه يساعد على تقليل مستويات الجذور الحرة في الجسم.

كما يحتوي التمر على حمض البانتوثينيك الذي يفيد البشرة من الداخل، لذلك يعمل على تحسين حاجز الجلد وتقليل فرص ظهور حب الشباب.

يساعد على الولادة

يمكن للتمر أن يسهل على المرأة الحامل الولادة ويقلل مدة المخاض إذا تناولته خلال الأسابيع الأخيرة من الحمل لأنه يحفز انقباضات الرحم، ويسرع الطلق.

يحسن صحة العظام

يؤدي تناوله إلى تحسين صحة العظام لأنه مصدر غني بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم والتي تفيد صحة العظام.

وجدير بالذكر، أن نقص هذه المعادن قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل هشاشة العظام، وفقا لموقع ehproject.

هل يساعد على تخفيف الوزن؟

يعمل رجيم التمر مع الحليب على إنقاص الوزن بمقدار 7 كيلو في أسبوعين تقريبا، ويعتمد هذا على طبيعة الجسم ومقدار حرق السعرات الحرارية في الجسم ومدى اتباع وصفة رجيم التمر بدقة، حسب موقع altibbi

ماهي أضراره؟

قد يصبح التمر مضرا بالصحة لو تم تناوله بكثرة، ومن بين الأضرار التي يشكلها:

زيادة الوزن

يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فيمكن لحصة صغيرة منه، كحبتين، أن تحتوي على ما يعادل 140 سعرة حرارية.

عدم تحمل الفركتوز

يُعد الفركتوز سكر طبيعي، يوجد غالبا في الفاكهة وقد يوجد في بعض الخضار، يحتوي التمر على نسبة جيدة من الفركتوز.

يُعاني بعض الأشخاص من حالة تُسمى عدم تحمل الفركتوز، تتمثل هذه الحالة بعدم قدرة الجسم على تكسير سكر الفركتوز

زيادة خطر الإصابة بالسكري

يُعتبر التمر من الأطعمة السكرية، يؤدي تناوله بكثرة وعدم السيطرة على كمياته خلال اليوم إلى الإصابة بالسكري.

فرط البوتاسيوم في الدم

يحتوي التمر على كميات عالية من البوتاسيوم لذا يجب عدم الإفراط في تناوله، كما ويجب الامتناع عنه في حال كانت نسب البوتاسيوم عالية في الجسم لتجنب التعرض لأضراره.

تسوس الأسنان

بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر قد يؤدي إلى إصابة الأسنان بالتسوس، لذلك يجب الحرص على تفريش الأسنان بعد تناول التمر حتى لا تتعرض لخطر تسوس الأسنان، وفقا لموقع webteb