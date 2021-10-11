7 فوارق تسبّب الصدام بين الرجل والمرأة

هو يفضّل الاختصار وهي تحب التفاصيل

من المعروف علميا أن مخ المرأة لا يشبه مخ الرجل، الأمر الذي يفسر الاختلاف في الطبائع وطريقة التفكير.

ومن الواضح جدا أن صاحب كتاب “الرجال من المريخ والنساء من الزهرة” الكاتب الأمريكي” جون غراي” لم يكن يتحدث عن قصة نسجها خياله الواسع، بل استطاع فعلا من خلال هذا المؤَلف أن يكشف عن الفوارق التي تنشأ عنها صراعات كثيرة غالبا ما تنتهي بالطلاق بين الزوجين أو الصدام بينهما.

وحتى نزيل الغموض أكثر عن هذه الفكرة، نستشهد بمثال أورده الكاتب الأمريكي الشهير “مارك جانجور” في أحد كتبه، حيث قال:

“إن مخ الرجال يحتوي على صناديق، وكل صندوق يحتوي على موضوع واحد فقط، وعندما يركز الرجال في موضوع ما، فإنهم يفتحون صندوقا واحدا فقط ويركزون على هذا الموضوع فحسب، ولا يستطيعون في الغالب ممارسة مهمة أخرى أو التفكير في موضوع آخر في نفس الوقت”.

أمّا الأمر بالنسبة للنساء مختلف جدا، حيث إن” مخهن لا يحتوي على صناديق، وإنما هو كالدائرة الكهربائية التي تتصل فيها كل الأسلاك ببعضها البعض، مما يعني أن عقولهن لا تكف عن الحركة وعن ربط المواضيع ببعضها البعض”.

ووفقا لهذه الحقائق العلمية والنفسية، يمكننا أن نقول أن معظم الخلافات والصراعات التي تحدث بين الزوجين سببها عدم فهم الطرفين لبعضهما عندما يتعلق الأمر بالطبائع ، ولو استطاع الطرفان استيعاب هذه الحقائق لتمكنا من اجتياز أي مشكلة بصدر رحب وقلب مفتوح.

ومن بين هذه الفوارق التي يجب على كل شريكي حياة أن يفهماها ويستوعباها:

– الرجل والمرأة مختلفان في طريقة التفكير، لذلك يحدث بينهما تصادم واختلاف في وجهات النظر.

– يفضل الرجال أن يكونوا مستقلين بتفكيرهم وحياتهم ولا يرغبون عادة في تدخل المرأة في التفاصيل التي تخصهم، غير أنها تعتبر ذلك غموضا وغرورا.

– يشعر الرجل بالانكسار عندما يتعثر في أمر ما ويفشل، بينما تجرب المرأة هذا الإحساس عندما يتم رفضها.

– يكره الرجل أن تقدم له المرأة النصيحة دون أن يطلبها لأنه يعتقد أنها تراه عاجزا عن حل مشاكله، بينما تبحث المرأة عمن تفضفض له وتبوح له بما يقلقها.

– تتحفز المرأة بالعاطفة والقبول، ويتحفز الرجل بالاحتياج له.

– تستطيع المرأة التركيز في عدة أشياء في آن معا، بينما لا يستطيع الرجل التركيز إلا في أمر واحد.

– الرجل يحب الدخول في الموضوع مباشرة من غير مقدمات، ولو تعاملت معه المرأة بخلاف ذلك فإنه يتجنب الحوار معها، فتظن أنه لا يريد التحدث معها والحقيقة أنها لا تتحدث معه بلغته.