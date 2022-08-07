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الجزائر

7 قتلى و31 جرحى في حادثي مرور بوهران

فيصل. ن
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7 قتلى و31 جرحى في حادثي مرور بوهران

قتل سبعة أشخاص وأصيب 11 آخرين بجروح إثر حادث مرور وقع الأحد بوهران، وقال الرائد محمد جدو قائد الفرقة الإقليمية للدرك بعين الترك، إن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني المزدوج رقم 84، في شطره الرابط بين بلديتي عين الترك وبوسفر، وتحديدا بمحاذاة محطة الوقود في رأس فالكون. وقال جدو في تصريح لإذاعة وهران الجهوية إن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين إحداهما من نوع هيليكس كان على متنها شخصان واخرى من نوع هايما كان على متنها 11 شخصا، ومن بين أسباب الحادث، حسب المصدر ذاته عدم تخقيض السرعة في منعرج، ما أدى إلى حدوث اصطدام مباشر بين المركبتين. ونقل الجرحى، وإصاباتهم متفاوتة، إلى مستشفى مجبر تامي بعين الترك، فيما فتحت الفرقة الإقليمية للدرك تحقيقا في الحادث.

كما أصيب 20 شخصا في حادث انحراف حافلة للنقل الحضري وقع مساء السبت بوسط مدينة وهران، حسب ما علم لدى خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية بولاية وهران. وقد وقع الحادث حسب نفس المصدر حوالي الساعة السادسة والنصف مساء قرب مقر ولاية وهران بوسط المدينة نتيجة انحراف حافلة النقل الحضري مما أدى إلى إصابة 20 شخصا من ركابها.

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