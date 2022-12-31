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الجزائر

7 قتلى و5 مصابين في حادث مرور بأدرار

الشروق أونلاين
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7 قتلى و5 مصابين في حادث مرور بأدرار
أرشيف
الحماية المدنية

أسفر حادث مرور يوم السبت  في رقان بولاية أدرار، عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، معظمهم من جنسيات أجنبية.

وحسب ما أورده بيان للحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 11:46. على إثر انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع على مستوى طريق الوئام، على مسافة 50 كلم باتجاه برج باجي مختار.

وجاء في بيان الحماية المدنية أن بين المتوفّين الـ7 في الحادث، أشخاص يحملون جنسيات إفريقية، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

كما أفاد بيان المصالح ذاتها، أن 3 من المصابين يحملون جنسية كوت ديفوار، واثنان من غينيا. وقد تمّ إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى المحلي لتلقّي العلاج.

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