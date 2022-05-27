7 لاعبين جدد يُعزّزون صفوف “الخضر”

كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الجمعة، عن قائمة لاعبي “الخضر” لِمواجهتَي أوغندا وتنزانيا.

ووجّه جمال بلماضي الدّعوة إلى 25 لاعبا، للمشاركة في مقابلتَين بِتاريخَي الـ 4 والـ 8 من جوان القادم، ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023. ضدّ أوغندا بِملعب “5 جويلية 1962″، ثم أمام المضيف التنزاني.

وضمّت القائمة أسماء 7 لاعبين جدد، وهم: أنطوني ماندريا (25 سنة) حارس مرمى فريق أونجي الفرنسي، وحكيم زدادكة (26 سنة) مدافع أيمن في نادي كليرمون فوت الفرنسي، ويانيس حماش (22 سنة) مدافع أيسر في فريق بوافيستا البرتغالي، وعبد القهار قادري (21 سنة) متوسط ميدان فريق كورتري البلجيكي، وبلال براهيمي (22 سنة) جناح أيسر في نادي نيس الفرنسي، وبلال عمراني (28 سنة) مهاجم فريق كلوج الروماني، و زميله في الخطّ ذاته لِنادي وفاق سطيف رياض بن عياد (25 سنة).

وبِالمقابل ومقارنة مع لائحة مواجهتَي “محاربي الصّحراء” والكاميرون في أواخر مارس الماضي، استغنى الناخب الوطني عن 11 لاعبا، وهم: الحارس ألكسندر أوكيجة، والمدافعين جمال بلعمري ومهدي تاهرت ويوسف عطال و يوسف العوافي، ومتوسّطَي الميدان عدلان قديورة وسفيان فغولي، والمهاجمين رياض محرز وسعيد بن رحمة وإسحاق بلفضيل ومحمد بن يطو. وذلك لِأسباب تراوحت بين الإصابة وتراجع المستوى الفني والرّغبة في ضخّ دماء جديدة، وأمور أخرى.

فضلا عن ذلك، أعاد جمال بلماضي الاعتبار لِأربعة لاعبين آخرين، كانوا قد غابوا عن مقابلتَي الكاميرون، وهم: المدافع محمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان آدم زرقان وصانع الألعاب آدم الوناس والمهاجم محمد الأمين عمورة.