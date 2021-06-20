7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

سجل نادي وفاق سطيف حضوره بقوة، في شهادة البكالوريا لهذه السنة، من خلال اجتياز 7 من لاعبيه لـ”الباك”، ويتعلق الأمر بكل من بوصاع وزايدي وعابد وبورحلي وفلاحي ودرفلو وديب.

وتمنت إدارة وفاق سطيف على صفحتها الرسمية في “فايسبوك”، النجاح والتوفيق للاعبيها، ولكل المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، ومن جهتهم أنصار الوفاق وفي تعليقاتهم على ذات الصفحة، تمنوا التألق للاعبيهم في “الباك”، مثلما يتألقون ف مختلف ميادين كرة القدم في البطولة مع “النسر الأسود”.

للإشارة فإن اللاعبين الشبان للوفاق صنعوا الحدث هذا الموسم، بالتأكيد على إمكانياتهم الكبيرة، وخير دليل على ذلك الشاب محمد أمين عمورة الذي سجل رباعية كاملة خلال ودية المنتخب المحلي أمام ليبيريا.