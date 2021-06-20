-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: أمطار رعدية عبر 10 ولايات
رياضة

7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

سليم .ع
  • 438
  • 0
7 لاعبين من وفاق سطيف يجتازون شهادة البكالوريا

سجل نادي وفاق سطيف حضوره بقوة، في شهادة البكالوريا لهذه السنة، من خلال اجتياز 7 من لاعبيه لـ”الباك”، ويتعلق الأمر بكل من بوصاع وزايدي وعابد وبورحلي وفلاحي ودرفلو وديب.

وتمنت إدارة وفاق سطيف على صفحتها الرسمية في “فايسبوك”، النجاح والتوفيق للاعبيها، ولكل المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، ومن جهتهم أنصار الوفاق وفي تعليقاتهم على ذات الصفحة، تمنوا التألق للاعبيهم في “الباك”، مثلما يتألقون ف مختلف ميادين كرة القدم في البطولة مع “النسر الأسود”.

للإشارة فإن اللاعبين الشبان للوفاق صنعوا الحدث هذا الموسم، بالتأكيد على إمكانياتهم الكبيرة، وخير دليل على ذلك الشاب محمد أمين عمورة الذي سجل رباعية كاملة خلال ودية المنتخب المحلي أمام ليبيريا.

مقالات ذات صلة
الإعلام الإسباني يرشح التحاق “محرز” ببرشلونة لخلافة ديمبيلي

الإعلام الإسباني يرشح التحاق “محرز” ببرشلونة لخلافة ديمبيلي

يجب توخي الحذر بعد واقعة إريكسن

يجب توخي الحذر بعد واقعة إريكسن

ودّية ليبيريا تُنقل تلفزيونيا على المباشر

ودّية ليبيريا تُنقل تلفزيونيا على المباشر

فريقان من إسبانيا وألمانيا يرغبان في انتداب فيغولي

فريقان من إسبانيا وألمانيا يرغبان في انتداب فيغولي

بطولة أمم أوروبا: إيطاليا لإحراز ثالث انتصار والتأهل بالعلامة الكاملة

بطولة أمم أوروبا: إيطاليا لإحراز ثالث انتصار والتأهل بالعلامة الكاملة

استدعاء 15 لاعبا مُغتربا لِبطولة العرب أواسط

استدعاء 15 لاعبا مُغتربا لِبطولة العرب أواسط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد