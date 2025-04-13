7 محاور لاقتحام المصدرين الجزائريين السوق الإفريقية الحرة

دورة تدريبية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين نهاية الشهر الجاري

شرعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” في إعداد العدة عبر خطوات عملية لتمكين المصدرين والمنتجين الجزائريين من اقتحام منطقة التبادل الحر الإفريقية “زليكاف”، والتي تمثل حجم مبادلات ضخما بمئات ملايير الدولارات في مختلف القطاعات الإنتاجية.

في هذا السياق، أعلنت وكالة “ألجكس” لترقية الصادرات عن تنظيم دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير والمهتمين بالسوق الإفريقية، حول موضوع “كيفية التصدير في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”.

الدورة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مركز التجارة الدولي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تتضمن سبع وحدات تكوينية موجهة لدعم قدرات المتعاملين الجزائريين في مجال التصدير نحو القارة الإفريقية. وأوضحت “ألجكس” أن هذه الدورة تقدم عبر منصة تدريب إلكترونية متخصصة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من فهم دقيق لمتطلبات التصدير في إطار الاتفاقية القارية الجديدة.

وتشمل الوحدات السبع التي سيتدرب عليها المصنعون والمنتجون والمصدرون والمتعاملون الاقتصاديون الجزائريون عموما، مواضيع تتعلق بفرص التجارة البينية الإفريقية وتجهيز المؤسسة للتصدير، ودراسة الأسواق الإفريقية، وتطوير السوق الإفريقية إضافة إلى شروط الولوج إلى الأسواق وتمويل التجارة البينية الإفريقية وانتهاء بتوصيل المنتجات إلى الأسواق الإفريقية.

وستتيح الدورة، وفق ما أفادت به “ألجكس”، تكوينا مهنيا متخصصا يواكب التطورات الجارية في مجال التبادل التجاري داخل القارة، خاصة بعد دخول اتفاقية زليكاف حيز التنفيذ.

وأكدت الوكالة أن المشاركة في الدورة مفتوحة أمام كافة المصدرين الجزائريين والفاعلين الاقتصاديين المهتمين بالأسواق الإفريقية، داعية إلى تحميل الوثيقة الخاصة بالدورة التي تتضمن كافة التفاصيل التقنية، والتسجيل عبر الرابط المرفق أسفلها. كما تم وضع بريدين إلكترونيين تحت تصرف المهتمين للحصول على معلومات إضافية.

وتستمر هذه الدورة التدريبية على مدار يومين، حيث ستنطلق يوم 15 أفريل 2025، كما أن البرنامج يمتد لمدة 12 ساعة ويقدم عبر منصة التعلم الإلكتروني بشكل مجاني، كما أن أفضل المشاركين في الدورة من حيث الأداء سيحظون بدعوة لحضور ورشة تكوينية حضورية يومي 29 و30 أفريل 2025.

وأوضحت “ألجكس” أن هذه المبادرة تأتي في ظل الإمكانيات الهائلة التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ جانفي 2021، مشيرة إلى أن 16 بالمائة فقط من الصادرات الإفريقية تتم بين الدول الإفريقية، مما يعكس وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز التجارة البينية لم تستغل بعد، ما يمثل فرصا من ذهب للمصدرين الجزائريين.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لمرافقة المصدرين الجزائريين وتحضيرهم للاندماج في السوق القارية الجديدة، من خلال برامج تأهيلية وتكوينية تتماشى مع التزامات الجزائر في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تهدف إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين بلدان القارة وإزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية تدريجيا.

ويأتي هذا البرنامج في وقت بدأت فيه الجزائر تحركات مكثفة منذ سنوات رافقتها دبلوماسية اقتصادية على مستوى عمقها الإفريقي، لتعزيز تواجدها الاقتصادي في القارة السمراء، التي تعتبر حسب متابعين سوقا واعدة بفضل الإمكانيات الضخمة التي توفرها منطقة “زليكاف”، خصوصا في ظل تطور نسيج إنتاجي صناعي محلي صادر قادر على ولوج الأسواق الخارجية.