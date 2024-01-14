7 مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالسكك الحديدية

أطلقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، 7 مشاريع لربط الصوامع الخرسانية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بالشبكة.

وحسبما أكده مسؤول بالوكالة الوطنية للسكك الحديدية، أن ثلاثة منها ستستلم قريبا، وذلك في إطار مساعي المساهمة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب.

وأوضح المدير المكلف بالإعلام بـ “أنسريف”، مزار عبد القادر، أن الوكالة تعمل على ربط ثلاثة صوامع خرسانية بشبكة السكك الحديدية، بكل من الخروب (قسنطينة)، بوشقوف (قالمة) وبازول (جيجل).

وأشار مزار أن الأشغال بخطوط الربط الثلاثة “تقترب من نهايتها، حيث ستستلم هذه المشاريع قريبا”.

ولفت إلى أن الأشغال تتكفل بها كل من الشركة الوطنية للبنية التحتية للسكك الحديدية (إنفرا راي)، وشركة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة، بمتابعة ومراقبة من شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول ذاته أن أربعة مشاريع مماثلة “من المتوقع أن تنطلق قريبا”، لربط أربعة صوامع أخرى لتخزين الحبوب، تابعة أيضا للديوان الجزائري المهني للحبوب.

ويتعلق الأمر بالصوامع المتواجدة بكل من التلاغمة (ميلة)، وادي تليلات (وهران)، عين تالوت (تلمسان) وحمر العين (تيبازة)، مشيرا أن هذه المشاريع تدخل في إطار تعزيز الشبكة اللوجيستيكية للسكة الحديدية، وذلك “بما يتماشى مع توجهات الدولة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب بغية ضمان وفرتها على مستوى جميع التراب الوطني”.

وأكد مزار أن “أنسريف” تعمل أيضا على مشاريع مماثلة لربط المناطق الصناعية الجديدة وعدد من منشآت مؤسسة “نفطال”، وكذا منشآت حيوية أخرى عبر البلاد بشبكة السكة الحديدية.