7 مشاكل صحية شائعة في رمضان

الصيام صحة للأبدان. ولكن، من الشائع أن يصاب الصائمون ببعض المشاكل أو الأعراض المرضية خلال الشهر الفضيل، وخاصة في أيامه الأولى نتيجة عدة عوامل يجب تفاديها.

-1الصداع: هو من المشاكل الشائعة جدا في رمضان وأسبابه عديدة ومتنوعة. ومنها السهر وقلة النوم والحرمان من الكافيين والتبغ، إضافة للجوع الشديد، التعب، ارتفاع ضغط الدم الخ. ولتجنب الصداع، ينصح بأخذ قسط كاف من النوم، شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بعد الإفطار، والتخفيف التدريجي من تناول الكافيين وتعاطي السجائر في الأسبوع السابق لرمضان.

-2هبوط السكر: وتتمثل أعراضه في التعب الشديد والدوخة، تشتت التركيز، الغثيان والتعرق، الرجفة والعجز عن القيام بأدنى مجهود. وللإشارة، هذه الحالة قد تنتج عن الإفراط في تناول الحلويات وخاصة عند السحور. ويمكن تفادي هذه الحالة بتجنب تناول السكريات وخاصة في أثناء السحور، والاكتفاء ببعض الفواكه المفيدة، النوم بقدر كاف، مع شرب الكمية اللازمة من الماء.

-3الشعور بالبرد: قد يشعر الصائم بالبرد نتيجة تأثير الجوع أو انخفاض السكر. وهذا طبيعي بالنسبة للشخص السليم. أما بالنسبة للمصاب بداء السكري. فهنا، يجب التأكد من احتمال أنه يمر بنوبة هبوط سكر. وهي حالة خطيرة تتطلب كسر الصيام والإفطار فورا. وفي حال ما إذا كان الشعور بالبرد قويا، فحينها يجب مراجعة الطبيب. فقد يكون الأمر متعلقا بالإصابة بعدوى بكتيرية.

-4التعب الشديد: هناك عدة أسباب للإحساس بالتعب الشديد خلال الصيام، مثل الإصابة بمرض حاد أو مزمن، الحمل، الإرضاع، عدم تناول كمية كافية من السوائل بعد الإفطار، إهمال وجبة السحور، قلة النوم. ولتفادي تعب الصيام ينصح بشرب من 8 إلى 12 كأس ماء خلال الفترة الممتدة من الفطور للإمساك، تناول وجبة السحور، تفادي التعرض لأشعة الشمس أو القيام بنشاط جسدي مرهق خلال النهار.

-5آلام المعدة: حموضة، حرقة، تقلصات، غازات، تخمة إلخ. هي شكاوى شائعة عند الصائمين، خصوصا في الأيام الأولى من الصيام. فالمعدة التي تبقى خالية من الطعام طوال فترة النهار، ثم يتم ملؤها بكل ما لذّ وطاب خلال ربع ساعة عند الإفطار، ستصاب بالإجهاد وعسر الهضم. لذا، يجب الاعتدال في تناول الطعام عند الإفطار وإدخاله بكميات قليلة وعلى عدة وجبات خفيفة. وإذا استدعى الأمر، ينصح بمراجعة الطبيب.

-6آلام المفاصل: وهي شكوى شائعة لدى المسنين بنسبة أكبر، حيث يشعرون بأوجاع في الركبتين عند الصلاة في رمضان وخلال الوقوف لمدة طويلة خلال القيام. لذا، يجب على مرضى التهاب المفاصل إنقاص وزنهم، وأخذ العلاج المناسب، وتدريب الساقين قبل رمضان لتكون جاهزة لتحمل الوقوف لفترات كافية لأداء صلاة التراويح، لكي يستطيعوا نيل أجر قيام ليالي رمضان.

-7جفاف العين: تجف العينين عندما لا توجد كمية كافية من الدموع لترطيبها، بسبب تغير النظام الغذائي في رمضان، وافتقار الإفطار لبعض العناصر الغذائية الصحية. الأمر الذي يؤثر على وظائف الغدد الدمعية وعضلات العينين. لهذا، لابد من الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، واستشارة طبيب مختص عند الضرورة.