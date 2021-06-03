7 ملايين دولار.. مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي

وضع برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع زعيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبو عبيدة يوسف العنابي أو تحديد هويته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنه في نوفمبر 2020، “أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي المسمى أيضا يزيد مبارك، كزعيم جديد للجماعة بعد مقتل عبد المالك دروكدال في جوان 2020”.

وصنفت وزارة الخارجية في 9 سبتمبر 2015، العنابي على أنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 ، وفي 29 فبراير 2016 ، تم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية على أن ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المعروف سابقًا باسم “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” ، “مسؤول عن اختطاف وقتل الأمريكيين” وأنه تم إعلانه كإرهابي عالمي في 23 سبتمبر 2001.

كما صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية أجنبية في 27 مارس 2002 ، قبل أن تنضم المنظمة رسميًا إلى القاعدة في سبتمبر 2006 وأطلق عليها مسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.