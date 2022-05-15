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العالم

7 مليار دولار خسائر دولة عربية بسبب أزمة أوكرانيا

الشروق أونلاين
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7 مليار دولار خسائر دولة عربية بسبب أزمة أوكرانيا
أرشيف
تعبيرية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد، إنّ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا، تسبّب في خسائر لاقتصاد بلاده، قدّرت كلفتها بـ 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار).

وذكر مدبولي في مؤتمر صحفي أنّ الأزمة الأوكرانية هي “أزمة فوق الأزمة”. مشيرا إلى تأثير الأحداث الدائرة هناك على اقتصاديات دول العالم، على غرار مصر.

وأكد المسؤول المصري أنّ “الكلفة المباشرة لتأثير الحرب على اقتصاد مصر هي 130 مليار جنيه. بينما تصل الكلفة غير المباشرة إلى 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار)”.

وأضاف مدبولي يقول: “نحن لسنا بمعزل عن العالم. لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل هذه الأزمات”.

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