 7 منتخبات تتطلع لحسم تأهلها لكأس العالم 2026

المنعرج الأخير من التصفيات الإفريقية:

تُختتم تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 الأسبوع المقبل، التي ستكشف عن هوية سبعة منتخبات أخرى ستضمن المشاركة في النهائيات المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

سيتم خلال الجولتين الأخيرتين من التصفيات تحديد هوية متصدري المجموعات السبع المتبقية، حيث سيتأهل صاحب الصدارة مباشرة إلى نهائيات 2026، يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع تتأهل مصر يوم الأربعاء المقبل عندما تواجه جيبوتي المتواضعة في المجموعة الأولى، بينما ستصعد غانا للنهائيات عندما تحسم صدارة المجموعة التاسعة في اليوم ذاته في حال فوزها خارج أرضها على جمهورية أفريقيا الوسطى، مع تعثر مدغشقر أقرب منافسيها في الوقت ذاته.

وتحتاج الجزائر إلى ثلاث نقاط من أجل حسم ورقة تأهلها وهو ما سيكون متاحا لها في مباراتها قبل الأخيرة في المجموعة السابعة أمام الصومال المقررة مساء غد الخميس.

وتتصدر دولة الرأس الأخضر الصغيرة المجموعة الرابعة متقدمة بفارق أربع نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثاني، ولذلك تحتاج للفوز بواحدة من آخر مباراتين في التصفيات لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للنهائيات.

ويحل منتخب الرأس الأخضر ضيفاً على ليبيا غدا الخميس، قبل أن يختتم مشواره في التصفيات على أرضه أمام إسواتيني يوم الاثنين المقبل.

أما منتخب السنغال فيتصدر المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن جمهورية الكونجو الديمقراطية، وسيتأهل في حالة فوزه في آخر مباراتين خارج أرضه أمام جنوب السودان يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف موريتانيا يوم الثلاثاء.

وفي المجموعة السادسة يتعين على منتخب كوت ديفوار الحفاظ على تقدمه بفارق نقطة واحدة على الغابون. وسيتأهل في حالة فوزه على منتخب سيشل صاحب التصنيف المتواضع يوم الجمعة المقبل، ثم انتصاره على أرضه أمام كينيا في 14 أكتوبر الحالي.

في المجموعة الثالثة، كانت جنوب أفريقيا في الصدارة بفارق ثلاث نقاط، لكنها فقدت هذه الأفضلية بعد خصم النقاط الثلاث من رصيدها الأسبوع الماضي لإشراك لاعب موقوف في مباراة جرت في مارس الماضي، لتتراجع خلف البنين بفارق الأهداف، هذه الأخيرة التي ستخوض آخر مباراتين بالتصفيات خارج أرضها أمام رواندا هذا الجمعة، ثم نيجيريا بعد أربعة أيام، بينما تلعب جنوب أفريقيا على أرضها مع زيمبابوي يوم الجمعة، ثم رواندا يوم الثلاثاء المقبل.

ومواجهة جنوب إفريقيا مع جارتها زيمبابوي ستكون رسمياً خارج الأرض، لكن لعدم امتلاكها ملعباً معتمداً لاستضافة المنافسات الدولية، اختارت زيمبابوي نقل المباراة إلى مدينة دربان مما يمنح جنوب إفريقيا أفضلية كبيرة.

وتحمل البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا مطلع الأسبوع الحالي المسؤولية عن الخطأ الذي تسبب في إشراك لاعب الوسط تيبوهو موكوينا الموقوف.

وقال بروس عن الغضب المستمر لجماهير جنوب أفريقيا: “أنا المسؤول، أنا المدرب، كان يتعين علي معرفة أن هذا اللاعب حصل على إنذارين، لذلك توقفوا عن هذا الغضب، عليكم فقط التركيز على المباراتين المتبقيتين ومساندتنا، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز بالمباراتين، وهذا حافز إضافي لي”.