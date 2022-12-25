7 نصائح لسياقة آمنة ليلا

في الليل تكون ظروف السياقة مختلفة فالنعاس وقصر مسافة الرؤية كلها أساب تزيد من صعوبة هذه المهمة ليلا.

مصالح الدرك وعبر صفحتها المختصة في السلامة المرورية “طريقي ” قدمت مجموعة من النصائح لسياقة ليلية آمنة:

1- يجب على السائق أن يأخذ قسطا من الراحة عند الشعور بالتعب والنعاس أثناء السياقة.

2- التركيز الشديد على الطريق، هذا التركيز يتطلب جهد ذهني وبدني كبير ما يعرض السائق الى ارهاق كبير.

3- بعض السائقين يستعملون ضوء الطريق “الفار” بصفة مستمرة مما يؤدي إلى انبهار السائقين الذين أمامه أو في الجهة المقابلة، كيف تتصرف مع شخص يستعمل هذه الأضواء وهو في الجهة المقابلة؟

عليك استعمال أضواء الطريق بصفة متعاقبة كإشارة له بأن يخفض الأضواء.

إن لم يخفضها عليك تحريف العين بعض الشيء عن الطريق وليس الرأس وهذا قصد تخفيف وقع الضوء الشديد على العين.

في حالة الانبهار بسبب سائق استعمل ضوء الطريق من الخلف يجب ضبط المرأة العاكسة الداخلية على وضعية الليل، أي النظر إلى الجانب الأيمن من الطريق مع تخفيض من السرعة.

4- ترك مسافة أمان كافية ليكون بذلك لديك زمن كاف لرد الفعل.

5- استعمال السرعة المناسبة لطبيعة الطريق مع تخفيضها بالشكل الذي يجنبك المفاجآت على الطريق وتعويض ضعف الرؤية في الظلام.

6- إشعال الأنوار الأمامية عند غروب الشمس حتى يتمكن الآخرون من رؤيتك . المادة 1/72 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.

7- افتح النوافذ لتجديد الهواء وتجنب النعاس.