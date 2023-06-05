7 نصائح للنجاح في الامتحانات

لطالما جلسنا في قاعة الامتحان، بانتظار الحصول على ورقة الأسئلة، وفي دماغنا كم من المعلومات تمكث حتى نقوم بترجمتها ونقلها إلى الورق.

نقدم في هذا الإنفوجراف 7 نصائح تساعدك للنجاح في الامتحانات..