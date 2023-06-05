7 نصائح للنجاح في الامتحانات
لطالما جلسنا في قاعة الامتحان، بانتظار الحصول على ورقة الأسئلة، وفي دماغنا كم من المعلومات تمكث حتى نقوم بترجمتها ونقلها إلى الورق.
نقدم في هذا الإنفوجراف 7 نصائح تساعدك للنجاح في الامتحانات..
لطالما جلسنا في قاعة الامتحان، بانتظار الحصول على ورقة الأسئلة، وفي دماغنا كم من المعلومات تمكث حتى نقوم بترجمتها ونقلها إلى الورق.
نقدم في هذا الإنفوجراف 7 نصائح تساعدك للنجاح في الامتحانات..
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